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"Пистолет к голове": в Киеве водитель угрожал соседу оружием из-за места для парковки

22 июля 2021, 18:16

В правоохранительных органах этот инцидент - с угрозой оружием из-за места для парковки во дворе многоэтажки - на данный момент еще не откомментировали.

Нападение
В Киеве водитель угрожал соседу оружием из-за места для парковки / скриншот из видео

В Киеве спор и конфликт по поводу заблокированной машины из-за неправильной парковки кончился угрозами оружием. Видео инцидента было опубликовано в сообществе Киев Оперативный в социальной сети Facebook.

В ролике видно, как водитель выходит из автомобиля и приставляет к голове спорившего с ним мужчины пистолет, хотя тот никакой видимой агрессии к нему не проявлял.

"При этом всем в его машине была жена и ребенок, к которым я не подходил ближе вытянутой руки, так как у меня не было никаких намерений разжигать конфликт. Полицию вызвали. Приехала сначала одна машина (скорее всего какое-то быстрое реагирование), а потом районные следователи. Дал показания", — рассказал потерпевший.

В правоохранительных органах этот инцидент на данный момент еще не откомментировали.

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Напомним, ранее в Киеве, на Троещине, 10 июня, прохожие заметили мужчину, который шел в трусах и в руках у него был пистолет.

По словам очевидцев, полуголый мужчина сделал два выстрела, один - в землю.

Позднее в столице на улице Богатырской в эту ночь, 26 июня, водитель автомобиля с надписью сервиса такси Uber размахивал пистолетом из окна автомобиля.

Оказалось, что мужчина размахивал пневматическим пистолетом. На водителя написали заявление в полицию.

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