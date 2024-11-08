План РФ не увенчался успехом: привлечение войск КНДР ведет к разгромным потерям

Говорить о том, что эти подразделения КНДР могут быть быстро привлечены для проведения каких-то активных действий, сейчас очень сложно.

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Войска КНДР несут потери в Украине / коллаж: Главред, фото: 4 отдельная танковая бригада, ua.depositphotos.com

Ключевые тезисы:

Войска КНДР не понимают театр боевых действий и несут потери

Из-за трусости Запада солдат КНДР на фронте станет больше

Несмотря на то, что на отдельных участках фронта отмечается участие военных из Северной Кореи, они вряд ли быстро будут привлечены для активного ведения боевых действий. Такое видение ситуации в эфире телеканала FREEДОМ высказал военный эксперт Валерий Рябых.

"Сейчас отмечается лишь участие корейских военнослужащих на отдельных направлениях. И нужно сказать, что это больше напоминает вот такие пробные пули. Потому что, естественно, северокорейским подразделениям необходимо изучить театр военных действий. Кроме того, им нужно ознакомиться с тактикой. И это все сделать в боевых условиях. И здесь говорить о том, что эти подразделения могут быть быстро привлечены для проведения каких-то активных действий, сейчас очень сложно", - сказал эксперт. видео дня

Как подчеркнул Рябых, любое привлечение северокорейских военнослужащих приводит к их потерям. Не стоит забывать, что только за три месяца Курской операции ВСУ Россия потеряла почти 21 тысячу военнослужащих.

"И, конечно же, чем больше будет появляться на линии соприкосновения северокорейских военнослужащих, тем больше они будут пополнять статистику потерь российской армии. Конечно же, для украинских военнослужащих нет там большого различия, кого учитывать в этой статистике. Кроме того, это также обуславливается и характером использования этих подразделений, потому что, судя и по заявлениям украинских официальных представителей, в том числе и военной разведки Вооруженных сил Украины, северокорейские подразделения маскируются под подразделения российской армии: переодеваются в российскую форму, вооружаются российским вооружением и, соответственно, маскируются под национальные меньшинства, такие как буряты и похожие народности", - сказал Рябых.

Армия КНДР / Инфографика: Главред

По прогнозам аналитика, полноценный ввод северокорейских подразделений в боевые операции может уже произойти в ближайшем будущем. В качестве аргумента он использует то, что основной целью их переброски является обеспечение новыми резервами российской группировки на этом направлении.

"Нерешительная оценка мирового сообщества самого факта появления северокорейских военных в европейской части и участия в войне РФ против Украины, неизбежно приведет к тому, что подобных подразделений может появиться больше.

Это приводит к тому, что российская агрессия против Украины перерастает в мировую войну. И причиной этого является как раз вот желание Российской Федерации придать этой войне именно такой статус", - убежден эксперт.

Кто такой Валерий Рябых? Валерий Рябых - директор по развитию информационно-консалтинговой компании Defense Express, редактор специализированного информационного Интернет-портала Defence-UA.com. Инженер-механик, магистр международного права, пишет DE.

Войска КНДР в Украине - что известно

Главред писал, что войска РФ и КНДР атакуют позиции ВСУ на Курщине. Forbes отмечает, что Кремль может понести большие потери, пытаясь ликвидировать Курский выступ.

Также рассказывалось, что на самом деле получает Северная Корея от РФ за солдат. Скорее всего, кроме риса и денег, еще присутствуют определенные технологии, которые Ким Чен Ын хочет получить от РФ.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский прокомментировал потери противника после того, как армия КНДР вступила в бой против ВСУ.

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