Под Киевом мужчина устроил кровавые разборки с братом и заколотил его топором

Пьяный брат устроил разборки с топором / Нацполиция

В Киевской области в селе Андреевка возле города Сквира мужчина ударил своего брата топором.

Как сообщают в Нацполиции, правоохранителям позвонил сам злоумышленник, но представившись вымышленным именем сообщил, что в селе Андреевка близ города Сквира отец ударил сына топором.

Полицейские, прибывшие на место происшествия выяснили все обстоятельства. В тот день отец вместе с двумя своими сыновьями употребляли алкоголь. Впоследствии старший брат пошел отдыхать, а потерпевший остался с отцом.

В дальнейшем отец также пошел отдыхать, а младший сын вышел курить, и когда возвращался в дом, брат набросился на него с топором и нанес четыре удара в область головы, шеи и в спину.

Следователи установили, что конфликт возник вследствие наследства, которое отец захотел переписать на младшего сына, так как старший сын постоянно пьянствует.

Злоумышленника задержали в порядке ст. 208 УПК Украины. У него обнаружили 2.28 промилле алкоголя в организме.

Вещественное доказательство - топор - с места происшествия полицейские изъяли. Пострадавший в тяжелом состоянии находится в больнице, но состояние его стабильное.

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Следователи Белоцерковского районного управления полиции по процессуальным руководством Белоцерковской окружной прокуратуры сообщили о подозрении мужу по ч.3 ст.15 (покушение на преступление), ч.1 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от семи до пятнадцати лет.

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Ранее сообщалось, жителя Черниговской области, который хладнокровно зарезал 7-летнего сына и выбросил тело в подсолнечном поле, отправят на принудительное лечение. Мужчину, который нанес своему чаду 106 ударов кухонным ножом и 8 ударов тупым предметом в область шеи, туловища, рук и ног, признали невменяемым.