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"Подмешивают российский с украинским": эксперт объяснил жалобы украинцев на "слабый" газ

22 октября 2021, 09:29
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Причиной жалоб является низкая калорийность газа.

газ
Украинцы жалуются на качество газа в домах / Фото Pixabay

В Украине участились жалобы на качество газа – потребители утверждают, что газ, поступающий в их квартиры, стал хуже греть. От этого плохо закипает вода, блюда в духовках – "тлеют", а кофе в турках готовится дольше.

Многие пеняют на то, что уменьшилась калорийность голубого топлива (теплота сгорания, теплотворная способность газа). В довесок ко всему этому, говорят потребители, он еще и воняет, пишет UBR.

По словам главы Союза потребителей коммунальных услуг Олега Попенко, жалобы на понижение калорийности вполне обоснованны из-за того, что газ недоочищен. "По факту наши подмешивают российский газ с украинским, чтобы хоть как-то сохранить качество", – отмечает эксперт.

Он рассказывает, что после того, как газ "достается" из трубы с примесями, его очищают. При качественной очистке его теплотворность должна быть высокой и соответствовать европейским требованиям. В противном случае страдает качество. При этом себестоимость топлива будет ниже, но продадут его украинским потребителям по цене "нормального" газа.

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Напомним, ранее глава правительства Денис Шмыгаль заявил, что цена на газ для населения в Украине, несмотря на кризисную ситуацию в Европе, не изменится. До мая следующего года украинцы в рамках годовых тарифов будут платить 7,96 грн за один кубический метр газа. Но уже в мае 2022 года цена будет пересмотрена.

Также президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Украине до конца отопительного сезона тарифы на тепло и горячую воду для населения повышаться не будут. Кабмин, Нафтогаз, Ассоциация городов и Конгресс местных и региональных властей подпишут соответствующий меморандум.

viber
газ коммунальные тарифы цены на газ
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