Подрыв Кураховской дамбы: повторится ли сценарий Каховской ГЭС - эколог

Уровень воды в реке в пределах Великоновоселковской громады поднялся на 1,2 метра.

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Эколог проанализировал подрыв Кураховского водохранилища / Коллаж: Главред, фото: Википедия, скриншот DeepState

О чем сказал эколог:

Жилые дома в окрестных селах не затоплены

Из-за жары уровень воды упал, поэтому поднятие на метр-полтора лишь компенсирует его

11 ноября 2024 года была повреждена дамба Кураховского водохранилища в Донецкой области в результате обстрела со стороны российских войск. Из-за разрушения из резервуара вытекло около 15 миллионов кубометров воды, что вызвало подъем уровня воды в реке Волчья.

Как результат, многих людей интересует, приведет ли повреждение дамбы Кураховского водохранилища к катастрофе таких масштабов, как после подрыва плотины Каховской гидроэлектростанции.

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Ответ на этот вопрос дал эколог Вадим Манюк в комментарии Общественному.

На данный момент жилые дома в окрестных селах, расположенных ниже по течению, не были затоплены.

Что известно о Курахово / Инфографика: Главред

Поэтому, как пояснил эколог, нет угрозы для жителей береговой линии реки Волчьей, ведь анонсированное поднятие уровня воды на метр-полтора лишь компенсирует его падение из-за жары:

"Длительная засуха привела к тому, что уровень слишком низкий, как для этого времени. Так устроены там населенные пункты, что основные улицы выше поймы, то есть вода пойдет в пойму, поэтому последствия для жителей минимальны", - заявил он.

Подрыв Кураховской дамбы - что известно

Вечером 11 ноября командир 24-го отдельного штурмового батальона "Айдар" Станислав Бунятов сообщил о подрыве Терновской дамбы Кураховского водохранилища, осуществленном российскими военными в Донецкой области. После этого уровень воды начал стремительно расти, угрожая селам Великоновоселковской громады.

Через некоторое время, как писал Главред, эту информацию официально подтвердил глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин, отметив, что последствия могут повлиять не только на населенные пункты Донецкой, но и Днепропетровской области.

Филашкин уточнил, что в результате разрушения дамбы из водохранилища вытекло около 15 миллионов кубометров воды, что создает потенциальную угрозу подтопления.

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Что известно о Кураховском водохранилище? Кураховское водохранилище расположено на реке Волчья, которая протекает через Донецкую и Днепропетровскую области. Водохранилище было создано с целью охлаждения Кураховской ТЭС. Площадь водного зеркала составляет 15,32 км². Длина 40 км. Полный объем составляет 62,5 млн м³, полезный - 17,9 млн м³.

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