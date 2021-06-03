Поджог беременную подругу: всплыли неожиданные детали смертельной драмы в Кривом Роге

Полиция задержала подозреваемого в убийстве / УНИАН

Стали известны новые детали трагедии в Кривом Роге, где 16-летний Шандор Долинский облил горючей жидкостью свою беременную гражданскую жену – 21-летнюю Марию Ангарову, которая в результате скончалась.

Ссора вспыхнула после того, как женщина попыталась проверить переписки молодого человека в телефоне, пишет Obozrevatel.

В сообщении говорится о том, что семья парня была категорически против совместного проживания Долинского с Ангаровой.

"Она (Мария – ред.) гулящая женщина, мать двоих детей, он – несовершеннолетний. До этого никуда не ходил, даже не курил! Она же его "поставила" на наркотики", – говорит бабаушка Шандора.

При этом родственники Долинского обращалась в районную полицию, чтобы забрать подростка домой и прекратить его отношения с Ангарской.

"Она заманила ребенка в свои сети, но зимой мы приняли их (Шандора и Марию) у себя, в арендуемую нами квартиру. Это даже хозяйка жилья подтвердит. Нянчили восьмимесячного ребенка Марии, кормили... Но женщина не привыкла жить в семье, она хотела жить по своим законам. Потом я однажды увидела, как Шандор вышел из ванной с белыми губами. Это были наркотики. Ребенок менялся на глазах. Стал срываться как собака с цепи", – рассказала бабушка Долинского.

Мария Ангарова на больничной койке / Скриншот

Об отношениях пары также рассказали их соседи. По их словам, между молодыми людьми нередко вспыхивали ссоры.

"Ни Мария, ни Шандор не работали, за что жили – мы не знаем. А скандалы происходили постоянно", – рассказал один из соседей.

Задержанный Шандор Долинский / Скриншот

Смертельная трагедия в Кривом Роге: