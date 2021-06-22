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Похоронили в день рождения дочери: стали известны детали жуткого убийства медсестры на Тернопольщине

22 июня 2021, 19:05
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Жертва мужа была спокойной и доброй, а вот убийца спокойным характером не отличался никогда.

Анна Шманько
Маму похоронили в третий день рождения дочери / 20 минут

В Теребовле на Тернопольщине 19 июня произошла ужасная трагедия, в которой погибла молодая медсестра Анна Шманько-Яненко. Ее убил муж. Сначала он избил жену утюгом, а затем задушил шнуром. Более того, после убийства мужчина взорвал себя гранатой в собственном дворе. Пара воспитывала дочь. Малышке исполнилось три года 20 июня, как раз в день похорон мамы.

Местное издание 20 минут опубликовало детали трагедии.

Детство убитой Анны

Отмечается, что Анна вместе с двумя братьями выросла сиротой. В раннем детстве у девушки умер отец. Вскоре убили маму. Затем детей воспитывала бабушка. Когда умерла и она, Анна осталась под присмотром старшего брата. Известно, что младший брат скончался два года назад из-за сердечного заболевания.

Получив диплом медсестры в Чорткове, девушка работала медсестрой в местной лаборатории, однако была вынуждена отправиться на заработки в Германию. В последнее время она работала медсестрой в одной из клиник вблизи Ганновера. Именно там девушка и встретила своего будущего мужа Романа, который оказался ее же душегубом.

Жизнь после замужества

После замужества девушка снова подалась в Германию, а Роман остался в Украине с дочкой. Он жил в доме бабушки Анны и регулярно, по словам подруги убитой, получал помощь от Аниной тети. Та трижды в неделю привозила им еду.

Сам Роман нигде не работал. Жил на зарплату Анны, которую та в размере 500-800 долларов пересылала ему ежемесячно.

Вскоре семья должна была воссоединиться в Германии. Анна сделала все документы для переезда дочки и мужа за границу.

Также подруга рассказала, что Анна работала в Германии последние полтора года. За это время Роман дважды к ней приезжал и после каждого его визита, она приходила на работу с синяками.

"После приезда мужа Анна ходила на работу с синяками и следами от побоев. Мы настояли, чтобы она обратилась в полицию и мужу из-за этого пришлось вернуться в Украину. Ребенок остался с мамой", - рассказала коллега убитой.

"Приготовил сюрприз"

После последнего приезда мужа в Германию, девушка решилась на развод.

Накануне самой трагедии Анна поехала в Украину для офромления документов на переезд дочери. Она умоляла мужа подписать разрешение. Тот согласился и сказал: "Приезжай, готовлю тебе сюрприз".

В ночь трагедии дочка была в доме вместе с родителями.

Кроме этого, известно, что у Романа был и свой дом, в который он вернулся после убийства и подорвал себя на гранате. В полиции сообщили, что в ту ночь он звонил своей сестре, чтобы та забрала дочку.

Что говорят местные

В городе о Романе плохо не отзываются, однако утверждают, что он никогда не славился спокойным характером. А вот Анна была оченьдоброй и посещала православную церковь.

О судьбе маленькой сироты

Трехлетняя дочка покойных Алла осталась полной сиротой. На данный момент ее судьбой занимается служба по делам детей.

Романа похоронили во вторник, 22 июня, на другой стороне кладбища Теребовли.

Полиция открыла уголовное производство по статье 115 УК Украины (Умышленное убийство).

Напомним, в реанимации скончалась лучанка, которую до полусмерти избил изверг-сожитель. Мужчина бил жену на глазах у ее семилетней дочери, пока девочка не позвала на помощь соседей. Пострадавшая Ирина боролось за жизнь почти неделю, однако так и не вышла из комы.

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