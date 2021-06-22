"Изверг": в Луцке умерла 32-летняя женщина, которую дико на глазах у ребенка избил сожитель

Женщина пробыла в реанимации около недели, однако врачам так и не удалось ее спасти / УНИАН

В одной из больниц Луцка скончалась 32-летняя женщина, которую 14 июня жестоко избил ее сожитель.

По словам волонтера Роксоланы Несторук, Ирина стала жертвой домашнего насилия на глазах у своей семилетней дочери.

"Отошла в вечность женщина Ирина, которая была жертвой домашнего насилия. Она так и не пришла в себя после избиения на улице Конякина. Изверг почти забил женщину до обморока и комы на глазах у 7-летнего ребенка, который потом умолял о помощи для мамы", - написала Роксолана Несторук в Facebook-группе Медицына Луцк.

Очевидцы утверждают, что на лице потерпевшей "не было живого места". Почти неделю она пробыла в реанимации.

Читайте такжеНа Одесчине старший матрос избил и задушил сожителя тещиНапомним, в 2020 году в Днепропетровской области задержали 45-летнюю женщину, которая в ходе конфликта жестоко убила своего 60-летнего сожителя.

Конфликт разгорелся в ходе выяснения отношений при распитии спиртных напитков, мужчина получил более 40 ударов топором по телу и голове.

После убийства злоумышленница засунула в рот погибшему несколько кусков хлеба и нанесла ему удар ножом в спину.