На Одесчине 15-летняя девочка повесилась после побоев сожителя

15-летняя Габриела/ Facebook

В Одесской области совершила самоубийство путем повешения 15-летняя девочка по имени Габриела.

Соответствующее сообщение на своей странице в социальной сети Facebook опубликовал советник губернатора региона по вопросам защиты прав детей Артем Поланский.

По его информацию, в 2007-м опекуном девочки назначили бабушку.

"В 2007 году опеку над Габриелой назначили бабушке. Но что-то пошло не так. Несколько раз Габриела была в приюте, потом попала в наш Детский дом, в результате юридической ошибки - ведь опека с бабушки не была снята. В прошлом году вновь вернули бабушке. Полтора месяца назад избитую и беременную Габриелу привезли вновь в приют. Её и бабушку избил 29-летний сожитель. Больница и вновь домой. Вчера Габриела повесилась", − написал Поланский.

Согласно информации, имеющейся в распоряжении местных журналистов, трагический инцидент произошел в Белгород-Днестровском районе Одесчины.

Оригинальный пост / Facebook

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Киеве девушка повесилась с плюшевым медведем в руках.