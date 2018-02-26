В Днепре в СИЗО повесилась женщина, напавшая на бойца АТО с молотком

В Днепре в следственном изоляторе утром в понедельник, 26 февраля, покончила с собой через повешение местная жительница Мария Меньшикова, которая в октябре 2016-го напала с молотком в театре на бойца АТО.

Соответствующее сообщение опубликовал днепровский градоначальник Борис Филатов на свой странице в соцсети Facebook.

"Вначале ты ходишь на митинги за "русский мир". Потом бежишь из Днепра в Краматорск. Затем возвращаешься и бегаешь от полиции. Потом бежишь в Крым, а тебя твои "русские братья" депортируют обратно в Украину... Помните известную сеператистку Меньшикову? Ну ту даму, которая на бойца АТО кинулась в театре с молотком? Сегодня в 8:32 повесилась в днепровском СИЗО. На простыне", - написал он.

Напомним, ранее в Днепре за поддержку Меньшиковой из театра уволили солистку хора.