В Киеве девушка повесилась с плюшевым медведем в руках: опубликованы фото, видео 18+

В столице Украины накануне, в доме №19 по улице имени Генерала Наумова

повесившейся женщины.

Соответствующее сообщение опубликовал портал "Информатор". Согласно обнародованным данным, женщина изначально пришла в гости к своему молодому человеку, будучи крайне пьяной.

Соседи утверждают, что слышали, как скандалит пары. После чего девушка выскочила на улицу. Через некоторое время жильцы дома обнаружили, что она повесилась между лестничными пролетами первого и второго этажа. Причем девушка ушла из жизни с помощью ремешка от сумки и держа при этом игрушечного плюшевого медведя.

Что толкнуло ее на суицид, пока остается неизвестным. На месте инцидента отработала патрульная полиция, бригада скорой помощи и следственно-оперативная группа. Подробности инцидента выясняются.

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