Не хотела быть обузой для семьи. В Киеве 80-летняя бабушка покончила с собой

В Киеве пожилая женщина покончила жизнь самоубийством из-за нежелания быть обузой для своей семьи.

Трагедия случилась на Борщаговке, где 80-ти летняя бабушка выбросилась из окна 5-го этажа. На месте происшествия работает полиция, сообщают "Стражи.Эспрессо".

Соседи рассказали, что эта бабушка где-то с полгода жила в квартире сына, который за ней ухаживал. Вероятной причиной самоубийства называют состояние здоровья погибшей.

Соседи предполагают, что она не хотела быть обузой для семьи, поэтому покончила жизнь самоубийством. Впрочем, правда это или нет, должна установить полиция.

Напомним, ранее сообщалось, что на Николаевщине подросток повесился на дверной ручке.