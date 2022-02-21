УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Полиция оцепила дом Медведчука - СМИ

21 февраля 2022, 19:59
Прослушать новость
Остановить

Днем 21 февраля к особняку прибыло несколько автомобилей, в которые якобы грузили имущество нардепа, в том числе бронежилеты и оружие.

Медведчук
Медведчук попал в оцепенение полиции / УНИАН

Дом народного депутата от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука оцепили полицейские. Копы перекрыли близлежащую улицу.

Как сообщает Слідство.Інфо, возле поместья в Киеве дежурят около тридцати полицейских и лиц охраны. Они обыскивают машины вокруг с фонариками и перекрыли движение по прилегающей к дому Медведчуку улице.

СМИ пишет, что днем 21 февраля к особняку прибыло несколько автомобилей, в которые якобы грузили имущество нардепа, в том числе бронежилеты и оружие.

Предполагается, что Государственное бюро расследований узнало о вывозе имущества Медведчука и направило экипаж полиции на место.

УП со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает, что силовикам поступила оперативная информация о подозрительном движении поблизости дома Медведчука. В связи с этим, на место было направлено несколько экипажей полиции, которые должны были проследить, чтобы фигурант оставался под домашним арестом.

Дело Медведчука

Напомним, Печерский районный суд в Киеве продлил Медведчуку меру пресечения в виде домашнего ареста до 10 марта 2022 года. Его подозревают в незаконной торговле украинским углем с главарями ОРДЛО. Кроме того, известно, что крестным отцом дочери Медведчука Дарьи является президент России Владимир Путин. И у них несмотря на аннексию Крыма Россией и войну на Донбассе, сохраняются достаточно тесные отношения.

Читайте также:

viber
новости Киева полиция Виктор Медведчук
Сейчас вы просматриваете новость «Полиция оцепила дом Медведчука - СМИ». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Гороскоп на сегодня, 18 февраля 2022: Ракам – семейные проблемы, Львам – завистники, Скорпионам – потериГороскоп на сегодня, 18 февраля 2022: Ракам – семейные проблемы, Львам – завистники, Скорпионам – потери Зеркальная дата 22.02.2022: что делать в этот день, чтобы привлечь удачу и как загадать желаниеЗеркальная дата 22.02.2022: что делать в этот день, чтобы привлечь удачу и как загадать желание Приметы на 21 февраля: что нельзя делать в самый опасный день месяца и как не попасть в бедуПриметы на 21 февраля: что нельзя делать в самый опасный день месяца и как не попасть в беду Гороскоп на сегодня, 19 февраля 2022: Близнецам - деньги, Девам – козни недругов, Стрельцам – семейные проблемыГороскоп на сегодня, 19 февраля 2022: Близнецам - деньги, Девам – козни недругов, Стрельцам – семейные проблемы США подтвердили планы РФ атаковать Украину и раскрыли сценарий вторженияСША подтвердили планы РФ атаковать Украину и раскрыли сценарий вторжения
20:11

"Психоз разжигания в Европе войны": Лукашенко собрался первым идти на войну

20:07

Россия убеждена, что воюет не с Украиной, а с Западоммнение

19:59

Полиция оцепила дом Медведчука - СМИВидео

19:48

Обстрелы на Донбассе: погибло еще двое бойцов ВСУ, а также мирный житель

19:38

Зеленский на сегодня срочно созывает СНБОВидео

Реклама
19:22

Приметы на 22 февраля: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

19:14

Кулеба о возможном признании "ЛДНР": нужно сфокусироваться на усилиях деэскалации

19:12

Бесподобный суп харчо по уникальному рецепту: готовить очень быстроВидео

19:10

Заседание Совбеза РФ было записано заранее - СМИВидео

19:08

Украина - в зоне турбулентности: астролог дала прогноз, будет ли война с Россией в 2022 году

18:47

Кулеба назвал ошибкой отказ от ядерного оружия и призвал созвать Совбез ООНВидео

18:37

В ФСБ отчитались перед Путиным, что захватили в плен "украинского диверсанта"

18:14

Обострение ситуации на Донбассе: много обстрелов, погиб боец ВСУ, есть раненые

18:07

Удача в деньгах и крепкая семья: названы три знака, которым год Тигра принесет счастьеВидео

18:05

"Говорите прямо": глава разведки РФ Нарышкин "поплыл" под натиском Путина из-за "ЛДНР"Видео

18:00

"Владимирич, здесь или потом?": Козак заставил Путина оправдываться предложением забрать Донбасс

17:57

Поймали на горячем: Ольга Сумская целовалась с любовником, пока муж отвернулся

17:57

Информационная война – удар по кошельку актуально

17:43

С днем кошек: когда отмечают в разных странах, милые картинки и поздравления к празднику

17:37

Путин сегодня может признать независимость "ЛНР" и "ДНР": итоги Совбеза РФВидео

Реклама
17:22

"Это очень опасно": в России испугались ядерного потенциала УкраиныВидео

17:21

"Душил, чтобы успокоить": на Хмельниччине нашли мертвой и обнаженной 21-летнюю девушкуВидео

16:52

"Укрнафта" увеличивает добычу газа в период высокого спроса

16:49

Полномасштабного и внезапного наступления не будетмнение

16:29

Зеркальная дата 22.02.2022: что делать в этот день, чтобы привлечь удачу и как загадать желаниеВидео

16:28

На Киевщине мужчина избил соседку из-за навоза

16:25

"В Сибирь везите, пусть отрабатывают свой хлеб": россияне "приветствуют" жителей ОРДЛОВидео

16:23

"Издеваются над нами, как хотят": чем обернулась массовая "эвакуация" на Донбассе

16:12

50-летний Илон Маск встречается с 29-летней австралийской актрисой

16:12

"Кровавый переворот": Путин высказался об обострении на Донбассе и обвинил УкраинуВидео

16:09

Части РФ у границ Украины выходят на позиции для возможного наступления - CITВидео

15:56

Гороскоп на март 2022: Скорпионов ждет месяц-праздникВидео

15:56

Зеленский опережает Порошенко в свежем президентском рейтинге - опрос

15:51

Идет полная мобилизация: на Донбассе мужчин массово увозят в военкоматы прямо с улицы

15:43

Главари "ЛДНР" попросили Путина признать их "независимость"Видео

15:40

"Никакого вторжения не будет": Акунин прокомментировал наступление России на Украину

15:22

В РФ заявили о "прорыве украинских диверсантов": в ВСУ ответили на фейкВидео

15:13

Любовный гороскоп на неделю 21-27 февраля: Девам – предложение, Скорпионам – ревность, Козерогам – подарки судьбыВидео

15:07

США применяют против РФ ее же оружие - страхмнение

14:58

Выпадают волосы: как вернуть волосам красоту естественным путемВидео

Реклама
14:54

"Большая термомодернизация" уменьшит на 60% платежки жителей 6 тысяч домов в Украине – Офис президента

14:51

В Ровно депутаты пошли стенка на стенку: что стало причиной разборокВидео

14:49

В сети показали еду для "беженцев" с Донбасса в РФ

14:42

Фискальное давление на прозрачный бизнес наносит ущерб стране

14:41

Аферист из Tinder снова в деле: Саймон Леваев нашел новый способ зарабатывать на доверии фанатов

14:18

"Путин не забыл, что это наши деньги?": Макаревич раскритиковал президента РФ из-за военных учений и беженцев из "Л/ДНР"

14:16

"Все будет ВСУ" и песня про Путина: киевлянин оригинально подбадривает соседей

14:12

Наступило время для введения санкций против России - РезниковВидео

14:12

Боевики накрыли Счастье мощным огнем: остановлена Луганская ТЭС, взорвана АЗСВидео

13:42

С участием Совбеза ООН, ФРГ и Турции: Украина предложила новый формат по ДонбассуВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять