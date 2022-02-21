Полиция оцепила дом Медведчука - СМИ

Медведчук попал в оцепенение полиции / УНИАН

Дом народного депутата от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука оцепили полицейские. Копы перекрыли близлежащую улицу.

Как сообщает Слідство.Інфо, возле поместья в Киеве дежурят около тридцати полицейских и лиц охраны. Они обыскивают машины вокруг с фонариками и перекрыли движение по прилегающей к дому Медведчуку улице.

СМИ пишет, что днем 21 февраля к особняку прибыло несколько автомобилей, в которые якобы грузили имущество нардепа, в том числе бронежилеты и оружие.

Предполагается, что Государственное бюро расследований узнало о вывозе имущества Медведчука и направило экипаж полиции на место.

УП со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает, что силовикам поступила оперативная информация о подозрительном движении поблизости дома Медведчука. В связи с этим, на место было направлено несколько экипажей полиции, которые должны были проследить, чтобы фигурант оставался под домашним арестом.

Дело Медведчука

Напомним, Печерский районный суд в Киеве продлил Медведчуку меру пресечения в виде домашнего ареста до 10 марта 2022 года. Его подозревают в незаконной торговле украинским углем с главарями ОРДЛО. Кроме того, известно, что крестным отцом дочери Медведчука Дарьи является президент России Владимир Путин. И у них несмотря на аннексию Крыма Россией и войну на Донбассе, сохраняются достаточно тесные отношения.

Читайте также: