Полная катастрофа: Андрей Богдан считает, что Байден троллит Украину после встречи с Путиным

Андрей Богдан / УНИАН

Бывший глава Офиса президента Украины Андрей Богдан считает, что США троллит Украину.

По его словам, об этом свидетельствуют переговоры президента США с лидерами других стран до и после общения с Путиным, в то время как с Зеленским Джо Байден связывается в последнюю очередь.

"Байден ведет переговоры с Путиным, перед этим звонит главам Франции, Германии, Италии, а нам не звонит", - сказал Богдан в интервью Дмитрию Гордону.

Богдан добавил, что при этом Белый дом выпускает пресс-релиз, в котором уверяет, что придерживается принципов "ни слова про Украину без Украины".

Также Богдан назвал "дипломатической катастрофой" отношения Зеленского и Путина.

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О чем ранее заявлял Андрей Богдан

4 ноября Андрей Богдан заявил о том, что Зеленского может ожидать незавидная участь.

9 сентября Андрей Богдан заявил в интервью журналисту Дмитрию Гордону: он допускает существование некоего документа из 13 пунктов, в которых содержатся обещания России, данные его преемником на посту руководителя Офиса президента Андреем Ермаком.

По словам экс-руководителя ОП, операция по поимке наемников российской ЧВК Вагнера была сорвана человеком "из самого ближайшего окружения" президента Зеленского.

Позже стало известно, что Андрея Богдана по факту интервью вызвали на допрос в Государственное бюро расследований.

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