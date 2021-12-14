Полная катастрофа: Андрей Богдан считает, что Байден троллит Украину после встречи с Путиным

Богдан назвал "дипломатической катастрофой" отношения Зеленского и Путина.
Бывший глава Офиса президента Украины Андрей Богдан считает, что США троллит Украину.
По его словам, об этом свидетельствуют переговоры президента США с лидерами других стран до и после общения с Путиным, в то время как с Зеленским Джо Байден связывается в последнюю очередь.
"Байден ведет переговоры с Путиным, перед этим звонит главам Франции, Германии, Италии, а нам не звонит", - сказал Богдан в интервью Дмитрию Гордону.
Богдан добавил, что при этом Белый дом выпускает пресс-релиз, в котором уверяет, что придерживается принципов "ни слова про Украину без Украины".
Также Богдан назвал "дипломатической катастрофой" отношения Зеленского и Путина.
О чем ранее заявлял Андрей Богдан
4 ноября Андрей Богдан заявил о том, что Зеленского может ожидать незавидная участь.
9 сентября Андрей Богдан заявил в интервью журналисту Дмитрию Гордону: он допускает существование некоего документа из 13 пунктов, в которых содержатся обещания России, данные его преемником на посту руководителя Офиса президента Андреем Ермаком.
По словам экс-руководителя ОП, операция по поимке наемников российской ЧВК Вагнера была сорвана человеком "из самого ближайшего окружения" президента Зеленского.
Позже стало известно, что Андрея Богдана по факту интервью вызвали на допрос в Государственное бюро расследований.
Читайте также:
- У Путина заявили об агрессивной риторике Байдена из-за угрозы вторжения РФ в Украину
- Путин снова будет говорить с Байденом: на повестке дня вопрос об Украине
- Сделка Байдена и Путина в обмен на мир в Европе: Илларионов раскрыл опасный для Украины сценарий