Понадобится мыло и зеркало: как определить жесткость воды дома

Жесткость воды в трубопроводе можно определить самостоятельно с помощью хозяйственного мыла или зеркала.

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Как измерять жесткоть воды дома / Коллаж: Главред, фото: pexels

В современном мире люди постоянно используют воду из трубопровода. Кто-то использует ее лишь для купания, уборки или мытья посуды, а кто-то её еще пьет и готовит еду. Ни для кого не секрет, что качество воды в коммунальных трубопроводах не очень качественное.

Многих интересует такое понятие, как жесткость воды. Жесткой называют воду с повышенным содержанием минеральных солей - кальция и магния. Они выпадают в осадок и создают налет.

Оказывается определить жесткость воды можно самостоятельно.

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Как определить жесткость воды с помощью мыла

Существуют специальная лакмусовая бумага, с помощью которой можно сделать тест на жесткость воды. Однако не обязательно тратить на нее деньги, ведь можно воспользоваться обычным твердым хозяйственным мылом, которое есть у вас дома.

Вам нужно натереть хозяйственное мыло на терке. Для эксперимента понадобится всего 1 г мыла - чайная ложка без горки. Мыло нужно засыпать в стакан и залить подогретой дистиллированной водой - 3-4 столовые ложки. Все это стоит размешать до полного растворения мыло, главное делать это осторожно, чтобы не образовалось много пены.

Если вы взяли мыло с надписью 72%, то вам нужно будет долить воды до отметки 72 мм. Измерять уровень воды можно с помощью линейки от донышка, а не от поверхности стола.

Мыльный раствор нужно вновь перемешать и аккуратно снять пену, если она образовалась. Туда тонкой струйкой стоит добавить 0,5 л холодной воды из-под крана. Все это нужно плавно перемешивать, пока не заметите на поверхности устойчивую белую пену. Это будет значить, что мыло полностью связало соли жесткости.

Вам нужно измерить высоту оставшегося в стакане мыльного раствора и вычесть её из исходной высоты. Так вы выясните, сколько сантиметров раствора перелили в мерную ёмкость.

Если для образования пены вам понадобилось перелить 6 см раствора, то жесткость воды составляет 12°dH = 4,3 °Ж, что соответствует воде средней жёсткости.

Таким образом, если мыло хорошо пенится, то жесткость воды находится в пределах нормы, если плохо - уровень повышен.

Как определить жесткость воды с помощью зеркала

Вам нужно пипеткой нанести на горизонтальную зеркальную поверхность по несколько капель воды из-под крана и дистиллированной. Вода должна высохнуть.

Если от воды остался осадок, то это и укажет на уровень жесткости воды. Чем больше следы дистиллированной воды отличается от следов воды из-под крана, тем жестче ваша вода.

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