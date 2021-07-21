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Порча лавки в Киеве: пенсионерку накажут, а дебошир придумал новый способ не давать соседям спать

21 июля 2021, 11:58
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Татьяна распилила лавку во дворе, чтобы избавиться от соседа и его друзей, которые по ночам устраивают посиделки с алкоголем и громкими разговорами.

Женщине придется отвечать за порчу коммунального имущества / Фото Facebook

Жительница Киева Татьяна на днях распилила скамейку возле своего подъезда. Она призналась в содеянном и объяснила, что это был единственный способ борьбы с соседом и его друзьями, которые по ночам устраивают пьяные посиделки под окнами до самого утра.

Женщина рассказала, что неоднократно звонила в полицию, но там ее вызовы игнорируют, а в ЖЭКе и вовсе не берут трубку. Поэтому киевлянка решилась на радикальные меры, говорится в сюжете СТБ.

Сам дебошир по имени Илья не скрывает, что по ночам встречается с друзьями. По его словам, собирается компания в количестве до десяти человек, ведут они себя довольно громко, выпивают и ругаются матом.

"Знаете, бывает Татьяна вызовет полицию, она приезжает, мы вроде бы "пооткисали" все, они уехали, – хоп, мы опять вернулись! Так какой смысл в милиции?", – сказал парень.

Илья и дальше планирует не давать соседям спать / скриншот

Также он признал, что нередко употребляет алкоголь. Илья добавил, что спиленная скамейка – для него не проблема. Они с друзьями нашли решение - брать во двор переносную лавку.

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"Спилить она ее не сможет. Мы придем, поставим ее здесь, посидим и потом обратно унесем и спрячем", – пояснил дебошир.

Тем временем, представители коммунального предприятия написали на Татьяну заявление в полицию. Таким образом женщине придется отвечать за порчу коммунального имущества.

Как сообщал Главред, ранее в Киеве компания блогеров разгромила съемную квартиру.

После того как компания молодых людей устроила дебош в арендованной квартире, на место происшестия прибыл наряд полиции.

Скандальная блогерша ttiisshhiinnaa, которая выложила все это в Сеть, в состоянии опьянения грубо общалась с полицией. Кроме того, она поехала с полицейскими, которые забрали ее парня для разбирательства. Позже стало известно, что молодежь будет отвечать за свой поступок в суде.

новости Киева
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