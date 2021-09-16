"Посадить не на крючок, а на крюк": политолог объяснил, зачем РФ новая эскалация на Донбассе

Россия может устроить новую эскалацию на Донбассе / УНИАН

Кремль хочет вынудить Украину подписать "третьи минские соглашения", поэтому может пойти на эскалацию военного конфликта на Донбассе. Такое мнение озвучил российский политолог и публицист Андрей Пионтковский.

По его словам, отказ Киева подписать договоренности по Донбассу, навязанные Россией, сломал всю тактику Москвы в течение последних шести лет.

"По-моему, планы сейчас такие: некая военная эскалация на Донбассе, которая принудит Украину к третьим минским соглашениям, что будет уже не крючком, а крюком, на который они планируют окончательно повесить украинское государство", – сказал Пионтковский в эфире телеканала Украина 24.

Пионтковский отметил, что после выхода американских военных из Афганистана, многие диктатуры мира, в том числе и Кремль, считают, что США ослабли. Якобы Штаты не смогут встать на защиту своих союзников.

"Два больших фактора, которые делают очень вероятной военно-политическую эскалацию – это безумная эйфория, когда они видят поверженную Америку. Осталось только нанести два удара: покорить Украину, и китайцам покорить Тайвань, и Запад уйдет с мировой арены", – отметил Пионтковский.

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Как сообщал Главред, в начале сентября советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что снятие с повестки переговоров президентов Зеленского и Байдена в Белом доме так называемого "Минска" — это огромное поражение Путина и всего российского режима.

Читайте такжеВо время визита Зеленского в Нью-Йорк будет пик агрессии России – политологОн напомнил, что глава МИД России Сергей Лавров недавно заявлял о том, что Россия не позволит Зеленскому и Украине "сняться с крючка Минских договоренностей".

"Этого "крючка" больше не существует. Или во всяком случае Украины и Зеленского больше нет на этом крючке", — заявил Арестович.

13 сентября госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон намерен в полной мере выполнить обязательства перед Украиной в сфере безопасности. Также госсекретарь заверил, что США выполнят все свои обязательства перед Тайванем в случае китайкой агрессии.