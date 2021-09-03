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"Украины больше нет на минском крючке": Арестович анонсировал новые варианты решения вопроса Донбасса

3 сентября 2021, 07:37
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После возвращения из США Владимира Зеленского в Украине прозвучат новые заявления о судьбе Минских договоренностей, заявил советник главы Офиса президента.

Арестович
Арестович передал привет Путину и Лаврову из-за "Минска" / УНИАН

Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что во время встречи президентов Украины и США Владимира Зеленского и Джо Байдена Штаты подтвердили, что готовы участвовать в переговорах по Донбассу в "нормандском формате".

Для этого требуется согласие всех сторон переговоров - Украины, Франции, Германии и России, сказал Ермак в эфире ток-шоу Право на владу на канале 1+1.

"Могу только вам сказать, что Соединенные Штаты готовы - и они подтвердили это - участвовать и сделать все, что зависит от них, ради того, чтобы помочь Украине прекратить войну и обеспечить систему действительно устойчивой безопасности для нашей страны", - сказал он.

Также глава ОП отметил, что вопрос о замене или отказе от "минского формата" во время встреч в США не обсуждался.

В свою очередь, советник председателя Офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что снятие с повестки переговоров в Белом доме так называемого "Минска" американской администрацией — это огромное поражение Путина и всего российского режима.

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Он напомнил, что глава МИД России Сергей Лавров недавно заявлял о том, что Россия не позволит Зеленскому и Украине "сняться с крючка Минских договоренностей".

"Этого "крючка" больше не существует. Или во всяком случае Украины и Зеленского больше нет на этом крючке", — заявил Арестович.

По его словам, стороны договорились о модернизации Минских соглашений через изменение или добавление стратегических вопросов, которые полностью изменят их повестку.

"Господин Лавров, я передаю вам привет: мы снялись с крючка Минских соглашений. Владимир Владимирович, и вам тоже большой привет на эту тему. Это огромное наше достижение", — заявил советник главы ОПУ.

Ведущая Наталья Мосейчук отметила, что Ермак не ответил, войдут ли США в какие-то другие форматы переговоров. На что Арестович ответил, что глава ОП придерживается требований Копенгагенской конвенции, которые не позволяют озвучивать содержание официальных переговоров до окончательного решения вопроса.

"Я думаю, что президент приедет — и будет ряд информационных заявлений. Мы привезли пять вариантов решения различных проблем ", — заявил Арестович.

Как сообщал Главред, 1 сентября Владимир Зеленский провел первую личную встречу с президентом США Джо Байденом. По его словам, переговоры были продуктивными, но "не всегда в солнечной атмосфере". Президент Украины назвал их "мужским разговором" и раскрыл детали.

Отметим, лидеры государств перед началом встречи выступили с короткими речами перед прессой, но по итогам переговоров совместной пресс-конференции Зеленского и Байдена не было.

Украина и Соединенные Штаты Америки сделали совместное заявление о стратегическом партнерстве между государствами. Партнерство будет охватывать ряд важных сфер.

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