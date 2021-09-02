США не допустят агрессии России против Украины - Ермак

США не допустят агрессии России против Украины / УНИАН

В США заверили в том, что не допустят эскалации ситуации со стороны России в отношении нашей страны. Поэтому если Российская Федерация пойдет как подобный шаг, Украина не останется без помощи США, сказал в интервью РБК-Украина сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак.

"Америка заявляет, что не допустит каких-либо эскалаций со стороны России по отношению к Украине, и готова к достаточно серьезным шагам. Об этом США говорят и нам, и напрямую Российской Федерации. Мы в очередной раз услышали прямо и четко, что в случае, не дай бог, каких-то обострений, Украина не останется без помощи США", - заявил он.