УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

США в полной мере выполнят обязательства перед Украиной в сфере безопасности - Блинкен

14 сентября 2021, 07:16
Прослушать новость
Остановить

Госсекретарь Энтони Блинкен выступил на слушаниях в комитете по иностранным делам Палаты представителей и заверил в поддержке Украины Вашингтоном.

Энтони Блинкен
США в полной мере выполнят обязательства перед Украиной в сфере безопасности, заявил Энтони Блинкен / Фото Reuters

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон намерен в полной мере выполнить обязательства перед Украиной в сфере безопасности.

Конгрессмен-"республиканец" спросил Блинкена, может ли вашингтонская администрация подтвердить, что намерена сделать все возможное для поддержки "друзей в Украине в случае российской агрессии".

"Совершенно точно. Мы выполним наши обязательства. Мы выполним обязательства перед Украиной, в том числе, кстати, те, которые президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский обсуждали лишь около двух недель назад", - сказал Блинкен в понедельник, 13 сентября, на слушаниях в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США в свете вывода американских сил из Афганистана.

Также госсекретарь заверил, что США выполнят все свои обязательства перед Тайванем в случае китайкой агрессии.

Встреча Зеленского и Байдена

1 сентября в Белом доме состоялась первая личная встреча президентов Украины и США – Владимира Зеленского и Джо Байдена. Переговоры продолжались в течение двух часов вместо 45 минут, что, как отметил Зеленский, свидетельствует о том, что стороны заинтересованы в диалоге.

Реклама

По словам Зеленского, встреча с Байденом была продуктивной. Также он назвал основные темы, которые поднимались во время саммита.

31 августа Владимир Зеленский провел встречу с шефом Пентагона Ллойдом Остином. Глава Минобороны США подтвердил, что Вашингтон продолжит поддерживать Киев в вопросах противостояния российской агрессии, и одобрил стремление Украины вступить в НАТО. Сообщается также, американское и украинское министерства обороны подписали Рамочное соглашение о стратегических основах оборонного партнерства.

viber
новости США Владимир Зеленский Джо Байден Энтони Блинкен
Сейчас вы просматриваете новость «США в полной мере выполнят обязательства перед Украиной в сфере безопасности - Блинкен». Другие новости мира читайте в разделе «Мир». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Резко похолодает, зальют дожди: синоптик назвала сроки окончания бабьего летаРезко похолодает, зальют дожди: синоптик назвала сроки окончания бабьего лета Гороскоп на 12 сентября для всех знаков Зодиака: убытки, скандал или риск травмГороскоп на 12 сентября для всех знаков Зодиака: убытки, скандал или риск травм Окрашивание волос, которое отчаянно старит лицоОкрашивание волос, которое отчаянно старит лицо В Сеть "слили" видео, как фермеры беспощадно уничтожают арбузыВ Сеть "слили" видео, как фермеры беспощадно уничтожают арбузы "Мы стали врагами": Зеленский заявил о разрыве Украины с Россией и призвал уважать Киев"Мы стали врагами": Зеленский заявил о разрыве Украины с Россией и призвал уважать Киев

Последние новости

07:37

В Харькове 15-летняя девочка спрыгнула с крыши высотки на глазах у подруги

07:35

7 грехов тех, кто на диете: избегайте этих распространенных ошибок, если хотите похудеть

07:16

США в полной мере выполнят обязательства перед Украиной в сфере безопасности - Блинкен Видео

07:10

Лукашенко играет с Путиным в эмира и ишака, ожидая, кто умрет первым мнение

07:00

Топ-3 лучших родителей по знаку Зодиака: астролог составил рейтинг наилучших отцов и матерей

Реклама
06:51

Ирина Сопонару полностью разделась, и свела с ума совершеными формами

06:44

Ливни, шквалы и серьезное похолодание: на Украину надвигается циклон Видео

06:01

В моду на осень 2021 входит полушэг - немного лохматая стрижка на длинные волосы в стиле 70-х Фото

05:40

Названы 3 приметы, которые всегда сбываются Видео

05:29

В Украине планируют выдавать COVID-сертификаты: врач объяснила, почему это плохая идея Видео

04:24

Жириновский приехал на съезд на тройке лошадей: животные обгадили сцену Видео

04:19

Эксперты обнаружили вред в свободном времени: где же "золотая середина"

04:05

Значение имени Татьяна: характер, судьба, день ангела

03:15

Значение имени Наталья: характер, судьба, когда день ангела Натальи

02:58

Меган Фокс засветила упругую грудь в слишком откровенном прозрачном наряде

02:43

Эту кашу категорически нельзя есть на второй день: ученые раскрыли опасность риса

02:24

Врач подробно рассказала, что делать с хронической усталостью

01:50

Погубили цивилизация и алкоголь: во Вьетнаме умер "Тарзан", проживший 40 лет в джунглях Видео

01:38

В РФ предрекли Крыму неминуемую катастрофу с водой: ученый назвал сроки Видео

01:05

Обнаружена новая причина ожирения: ученые уверены, что это не переедание Видео

Реклама
00:31

Гороскоп на 14 сентября для всех знаков Зодиака: чужая тайна, осуждение или изменения в отношениях Видео

00:05

Приметы на 14 сентября: что нельзя делать в Семенов день и как не попасть в беду Видео

13 сентября, понедельник
23:51

Вакцинированные украинцы получат привилегии: полный список

23:13

МакSим призналась, что дважды переживала остановку сердца Видео

22:53

"Сложная семейная ситуация": отец похищенного мальчика в Богдановке объяснил свой поступок

22:27

В Азовском море размножается хищник, опаснее медуз Видео

22:04

Кабмин ужесточил условия работы школ в "красной" зоне Видео

21:56

Школы Буковины на дистанционку не идут: только полный карантин Видео

21:52

Кабмин ввел новые правила карантина: что изменится для украинцев Видео

21:38

Теперь официально: ученые узнали, что телевизор творит с мозгом Видео

21:38

Синоптики назвали дату резкого похолодания в Украине до +2 градусов Видео

21:24

Нардепа Лероса заподозрили во лжи из-за поджога автомобиля

21:20

Как правильно мыть картошку: названы лучшие способы Видео

20:54

В Харькове будут производить вакцину против коронавируса Видео

20:27

В реке под Полтавой нашли мертвой женщину, у который были проблемы с бойфрендом

20:03

Пищевая непереносимость: пять признаков, что вам не подходит продукт Видео

19:51

Всплыли жуткие подробности о смерти мальчика в Артеке

19:41

Маммография вызывает рак? Врачи дали ответ Видео

19:38

Спал с канистрой от бензина: на Виннитчине рецидивист живьем сжег своего родственника Видео

19:25

В Украине изменили правила карантина - СМИ Видео

Реклама
19:12

Виталий Козловский впервые откровенно рассказал о своей трагической потере

19:07

У 4-летнего сына известной украинской певицы случился инсульт Видео

18:27

Вице-премьер Любченко придумал новые схемы для давления на бизнес и кошельки граждан - СМИ

18:12

В Запорожье мать грозилась выбросить собственного ребенка из окна: держала над "пропастью" Видео

18:11

Крепко взялись: в Украине в очередной раз повысят цены на алкоголь Видео

17:53

Новая функция "Дії": украинцев начнут извещать, если кто-то захочет взять кредит без их ведома

17:40

Бабье лето закончилось: в Украину налетит резкое похолодание и новая опасность Видео

17:29

Звезды Квартала снова феерически исполнили гимн Украины Видео

17:18

В Польше загадочно пропал украинец: его ищут больше года, копы хотят закрыть дело Видео

17:09

Речная маршрутка: из Киева в Канев запустили скоростной теплоход "Ракета" (фото)

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять