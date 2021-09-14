США в полной мере выполнят обязательства перед Украиной в сфере безопасности - Блинкен

США в полной мере выполнят обязательства перед Украиной в сфере безопасности, заявил Энтони Блинкен / Фото Reuters

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон намерен в полной мере выполнить обязательства перед Украиной в сфере безопасности.

Конгрессмен-"республиканец" спросил Блинкена, может ли вашингтонская администрация подтвердить, что намерена сделать все возможное для поддержки "друзей в Украине в случае российской агрессии".

"Совершенно точно. Мы выполним наши обязательства. Мы выполним обязательства перед Украиной, в том числе, кстати, те, которые президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский обсуждали лишь около двух недель назад", - сказал Блинкен в понедельник, 13 сентября, на слушаниях в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США в свете вывода американских сил из Афганистана.

Также госсекретарь заверил, что США выполнят все свои обязательства перед Тайванем в случае китайкой агрессии.

Встреча Зеленского и Байдена

1 сентября в Белом доме состоялась первая личная встреча президентов Украины и США – Владимира Зеленского и Джо Байдена. Переговоры продолжались в течение двух часов вместо 45 минут, что, как отметил Зеленский, свидетельствует о том, что стороны заинтересованы в диалоге.

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По словам Зеленского, встреча с Байденом была продуктивной. Также он назвал основные темы, которые поднимались во время саммита.

31 августа Владимир Зеленский провел встречу с шефом Пентагона Ллойдом Остином. Глава Минобороны США подтвердил, что Вашингтон продолжит поддерживать Киев в вопросах противостояния российской агрессии, и одобрил стремление Украины вступить в НАТО. Сообщается также, американское и украинское министерства обороны подписали Рамочное соглашение о стратегических основах оборонного партнерства.