После авари на Ривнеазоте грунт "кишит" опасными веществами

После аварии в земле обнаружили нитраты

Государственная экологическая инспекция завершила исследование загрязненных почв в результате аварии на заводе Ривнеазот - пробы собрали на 11 площадках площадью 100 квадратных метров, пишет в Facebook председатель Госэкоинспекции Украины Андрей Малеванный.

Согласно результатам исследований превышение показателей азота аммонийного и нитратов было зафиксировано на территориях:

вблизи ЧАО Ривнеазот – по нитратам в 10 раз;

Город Ровно, ул. Соборная, въезд в город со стороны Луцкого кольца – по азоту аммонийному в 1,3 раза, нитратах в 1,8 раза;

вблизи с. Зеленый Гай, с восточной стороны - по нитратам в 4,3 раза;

вблизи с. Грушвица, с юго-западной стороны – по нитратах в 1,7 раза;

вблизи с. Верховск, с юго-восточной стороны – по нитратам в 1,9 раза;

вблизи с. Городок, с южной стороны - по нитратам в 1,8 раза.

Малеваный добавил, что превышение показателей может быть также вызвано и неудовлетворительным введением хозяйственной деятельности, в связи с чем Госэкоинспекция запросит мониторинг наблюдений за состоянием почв от ЧАО Ривнеазот.

Ранее Главред писал о том, что под Ровно в поле появились странные лужи с розовой жидкостью. Спасатели Государственной службы по чрезвычайным ситуациям вместе с экологами проверили их происхождение и узнали, что стало причиной появления необычного явления.

О подозрительных лужах, обнаруженных на Ривненщине через пару дней после взрыва на химзаводе Ривнеазот, сообщила пресс-служба ГСЧС.