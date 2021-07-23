Под Ровно после взрыва на химзаводе появились лужи розового цвета: есть ли угроза для людей

Розовые лужи под Ровно / facebook.com/ГСЧС

Под Ровно в поле появились странные лужи с розовой жидкостью. Спасатели Государственной службы по чрезвычайным ситуациям вместе с экологами проверили их происхождение и узнали, что стало причиной появления необычного явления.

О подозрительных лужах, обнаруженных на Ривненщине через пару дней после взрыва на химзаводе Ривнеазот, сообщила пресс-служба ГСЧС.

Отмечается, что их заметили возле села Колоденка, которое находится всего в 7 км от областного центра.

22 июля к спасателям обратился местный житель Алексей Машта, который первым обнаружил розовые лужи.

В местной ОТГ установили, что один из сельскохозяйственных производителей во время обработки угодий оставил в поле остатки жидкости неустановленного происхождения.

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На место прибыли сотрудники ГСЧС и экологи. Специалисты взяли пробы почвы и самого вещества для проведения экспресс-анализов. Также провели обследование атмосферного воздуха.

Как установила экспертиза, ярко-розовая жидкость, которую обнаружили в Ривненской области – это препарат Префект, сертифицированный в Украине. Он предназначен для борьбы с вредителями. Класс опасности препарата – третий из существуя пяти. Действие препарата направлено на яйца и личинки вредителей, которые погибают после опрыскивания. В ГСЧС добавили, что угрозы для людей нет.

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"Также эксперты провели обследование атмосферного воздуха вокруг участка от села Колоденки в село Мятин Ровенского района, где было замечено разлив розовой жидкости и установили, что содержания опасных веществ в воздухе нет. Исследования проводились на выявление в атмосферном воздухе диоксида серы — 0,003 мг/м3 (ПДК — 0,5 мг/м3); диоксида азота 0,010 мг/м3 (ПДК — 0,2 мг/м3); оксида азота 0,010 мг/м3 (ПДК — 0,4 мг/м3). Угрозы для людей нет", — говорится в сообщении.

Напомним, 20 июля в Киеве на химическом заводе Ривнеазот произошел масштабный взрыв.

В МВД назвали предварительную причину взрыва на Ривнеазоте. Как сообщил глава МВД Денис Монастырский, предварительной причиной аварии на химическом заводе стало несоответствие материала трубопровода заявленным характеристикам производителя.