"Закрывайте срочно окна": под Ровно произошел мощный взрыв на химзаводе

Взрыв под Ровно / Радио Трек

Возле Ровно на заводе Ровноазот произошел взрыв на агрегате производства азотной кислоты.

"Облако бурого дыма катится в сторону города. Пока неизвестно происхождение и влияние на окружающую среду и человека вещества, но лучше позаботьтесь об индивидуальной защите. Закрывайте окна", — отмечают очевидцы.

Представители Государственной службы по чрезвычайным ситуациям подтвердили взрыв.

По предварительной информации, там произошла утечка нитрозных газов, сообщает издание Радио Трек.

Позже в пресс-службе Ровноазот прокомментировали взрыв.

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Как сообщает компания выброс газов распространился только по территории завода. Последствия выброса работники ликвидировали собственными силами.

"На текущий момент показатели качества воздуха находятся в пределах допустимых норм. Никакой угрозы окружающей среде и населению нет", - отметили в пресс-службе завода.

Как сообщил глава Ровенской ОГА Виталия Коваля в Facebook, экологическая инспекция уже занимается оценкой угрозы.

"На ЗАО "Ривнеазот" произошла аварийная остановка агрегата цеха азотной кислоты. Пострадавших нет. Ситуация локализована силами работников предприятия", - написал он.

Чем опасна азотная кислота для людей

Одним отрицательным свойством азотной кислоты является ее токсическое действие на человека. Жидкая кислота и особенно ее пары действуют на организм человека исключительно активно и вызывают раздражение дыхательных путей, отек легких, головную боль.

Вдыхание паров азотной кислоты в течение непродолжительного времени может привести к отравлению со смертельным исходом.

Симптомов отравления азотной кислотой:

ожоги губ, языка, желудка, глотки и пищевода

явления общей интоксикации;

боль за грудиной и в абдоминальной области;

характерная обильная рвота с кровью.

Как ранее сообщали, взрыв и последовавший за ним пожар произошли в многоэтажке под Киевом в селе Белгородка днем 21 июня. Людей эвакуировали из горящего здания. В результате происшествия погиб один человек - его тело нашли в ходе спасательной операции. Пострадали шесть человек, в том числе ребенок 2008 года рождения.