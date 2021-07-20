"Закрывайте срочно окна": под Ровно произошел мощный взрыв на химзаводе

Представители Государственной службы по чрезвычайным ситуациям подтвердили взрыв.
Возле Ровно на заводе Ровноазот произошел взрыв на агрегате производства азотной кислоты.
"Облако бурого дыма катится в сторону города. Пока неизвестно происхождение и влияние на окружающую среду и человека вещества, но лучше позаботьтесь об индивидуальной защите. Закрывайте окна", — отмечают очевидцы.
Представители Государственной службы по чрезвычайным ситуациям подтвердили взрыв.
По предварительной информации, там произошла утечка нитрозных газов, сообщает издание Радио Трек.
Позже в пресс-службе Ровноазот прокомментировали взрыв.
Как сообщает компания выброс газов распространился только по территории завода. Последствия выброса работники ликвидировали собственными силами.
"На текущий момент показатели качества воздуха находятся в пределах допустимых норм. Никакой угрозы окружающей среде и населению нет", - отметили в пресс-службе завода.
Как сообщил глава Ровенской ОГА Виталия Коваля в Facebook, экологическая инспекция уже занимается оценкой угрозы.
"На ЗАО "Ривнеазот" произошла аварийная остановка агрегата цеха азотной кислоты. Пострадавших нет. Ситуация локализована силами работников предприятия", - написал он.
Чем опасна азотная кислота для людей
Одним отрицательным свойством азотной кислоты является ее токсическое действие на человека. Жидкая кислота и особенно ее пары действуют на организм человека исключительно активно и вызывают раздражение дыхательных путей, отек легких, головную боль.
Вдыхание паров азотной кислоты в течение непродолжительного времени может привести к отравлению со смертельным исходом.
Симптомов отравления азотной кислотой:
- ожоги губ, языка, желудка, глотки и пищевода
- явления общей интоксикации;
- боль за грудиной и в абдоминальной области;
- характерная обильная рвота с кровью.
Как ранее сообщали, взрыв и последовавший за ним пожар произошли в многоэтажке под Киевом в селе Белгородка днем 21 июня. Людей эвакуировали из горящего здания. В результате происшествия погиб один человек - его тело нашли в ходе спасательной операции. Пострадали шесть человек, в том числе ребенок 2008 года рождения.