Свирепая буря и ураганный ветер: жители Ровно пережили настоящий погодный апокалипсис

Ветер поавалил деревья в Ровно / соцсети

Буря и ураганный ветер во Львове 25 июня наделали немало беды, а после непогода продолжила движение дальше по Украине, накрыв Ровно, где шквалы валили деревья, повредили транспорт, а ливни затопили улицы.

Жители Ровно снимали последствия разгула стихии на видео, кадры опубликовали местные паблики. На них можно увидеть, что ситуация в городе напоминала "погодный апокалипсис" - залитые дороги и площади, побитые упавшими деревьями и ветками машины, обвалившиеся билборды и другие конструкции.

В ГСЧС Ровенской области призвали горожан по возможности не покидать дома до тех пор, пока непогода не стихнет.

В результате непогоды в Ровно травмы получили два человека (1 от удара молнии и 1 в результате падения шифера), которых госпитализировали в больницу. Частично повреждены крыши 13 жилых домов, кровля столовой лицея, школы в селе Посягва и кровля Клесовского поселкового совета.

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Последствия непогоды в Украине

После осложнения погодных условий в Украине обесточены 811 населенных пунктов в 9 областях.

За последние сутки подразделениями Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям осуществлено 1886 выездов для ликвидации последствий событий.

В Ровно ветер повалил деревья / ГСЧС

По состоянию на 7:00 26 июня, в результате осложнения погодных условий (порывы ветра, дождь) обесточены 811 населенных пунктов в 9 областях: Ровенская — 340, Львовская — 209, Житомирская — 101, Хмельницкая — 78, Киевская — 28, Закарпатская — 22, Черниговская — 19, Тернопольская — 8 и Черновицкая — 6. К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго, сообщили в ГСЧС.

Отметим, теперь подобную погоду ждут в Киеве - в столице ожидается гроза, местами град и шквалы ветра 15-20 м/с.

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