Последствия COVID-штамма Дельта у детей: педиатр предупредила о серьезных осложнениях

Штам Дельта может быть очень опасен для детей / Фото pixabay.com

Индийский штамм коронавируса, известный как Дельта, очень опасен для детей – он может спровоцировать мультисистемный воспалительный синдром.

Педиатр, глава сети детских клиник в Киеве Анна Горбань объяснила в интервью изданию Факты, что обычно у детей коронавирус протекает легче, чем у взрослых, но через 2-3 недели может возникнуть редкий симптом.

"Он очень коварный, первый пациент поразил меня нестыковкой всех симптомов. Сложность была в том, что родители не знали о перенесенном сыном COVID-19. Когда обнаружили положительные антитела, мама сказала, что две-три недели назад у ребенка на несколько часов поднялась температура. Но ему не давали никаких лекарств, просто обильно поили водой. Утром температура была в норме, и мальчик пошел в школу", - рассказала педиатр.

По ее словам, у этого маленького пациента "посыпалось" все: пострадали почки, сосуды, случались панические атаки. Кроме того, сильно воспалился кишечник, прыгало давление, появилась боль в животе, которую не получалась снять препаратами.

Мультисистемный воспалительный синдром – не единственное осложнение коронавируса у детей.

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"Также через две-три недели могут возникать и бактериальные воспаления, вплоть до сепсиса. Об этой форме осложнения, к сожалению, мало говорят. Девочка-подросток, моя пациентка, переболела COVID-19 легко, а через две недели возникла ангина, которая спровоцировала септическое состояние. После трех дней терапии антибиотиками ребенок потерял сознание и в таком состоянии попал к нам. У девочки оказался сепсис, и мы лечили ее более двух недель", — рассказала Горбань.

Коронавирус у детей

В Киевской детской инфекционной больнице от коронавируса умерла девочка, которой исполнился 21 день. Ребенок умер 2 сентября. Это самый юный умерший от коронавируса в Украине пациент.

Летом в детском лагере Одессы "Молодая гвардия" была зафиксирована масштабная вспышка коронавирусной инфекции.

Ученые считают, что в течение следующих нескольких лет коронавирус может стать болезнью, которая будет встречаться только у детей. При этом общая нагрузка от COVID-19 уменьшится.