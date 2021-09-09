УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Последствия COVID-штамма Дельта у детей: педиатр предупредила о серьезных осложнениях

9 сентября 2021, 11:05

Обычно у детей коронавирус протекает легче, но через 2-3 недели может появиться мультисистемный воспалительный синдром.

коронавирус, дети
Штам Дельта может быть очень опасен для детей / Фото pixabay.com

Индийский штамм коронавируса, известный как Дельта, очень опасен для детей – он может спровоцировать мультисистемный воспалительный синдром.

Педиатр, глава сети детских клиник в Киеве Анна Горбань объяснила в интервью изданию Факты, что обычно у детей коронавирус протекает легче, чем у взрослых, но через 2-3 недели может возникнуть редкий симптом.

"Он очень коварный, первый пациент поразил меня нестыковкой всех симптомов. Сложность была в том, что родители не знали о перенесенном сыном COVID-19. Когда обнаружили положительные антитела, мама сказала, что две-три недели назад у ребенка на несколько часов поднялась температура. Но ему не давали никаких лекарств, просто обильно поили водой. Утром температура была в норме, и мальчик пошел в школу", - рассказала педиатр.

По ее словам, у этого маленького пациента "посыпалось" все: пострадали почки, сосуды, случались панические атаки. Кроме того, сильно воспалился кишечник, прыгало давление, появилась боль в животе, которую не получалась снять препаратами.

Мультисистемный воспалительный синдром – не единственное осложнение коронавируса у детей.

Реклама

"Также через две-три недели могут возникать и бактериальные воспаления, вплоть до сепсиса. Об этой форме осложнения, к сожалению, мало говорят. Девочка-подросток, моя пациентка, переболела COVID-19 легко, а через две недели возникла ангина, которая спровоцировала септическое состояние. После трех дней терапии антибиотиками ребенок потерял сознание и в таком состоянии попал к нам. У девочки оказался сепсис, и мы лечили ее более двух недель", — рассказала Горбань.

Коронавирус у детей

В Киевской детской инфекционной больнице от коронавируса умерла девочка, которой исполнился 21 день. Ребенок умер 2 сентября. Это самый юный умерший от коронавируса в Украине пациент.

Летом в детском лагере Одессы "Молодая гвардия" была зафиксирована масштабная вспышка коронавирусной инфекции.

Ученые считают, что в течение следующих нескольких лет коронавирус может стать болезнью, которая будет встречаться только у детей. При этом общая нагрузка от COVID-19 уменьшится.

viber
коронавирус новости Украины коронавирус симптомы коронавирус в Украине COVID-19
Сейчас вы просматриваете новость «Последствия COVID-штамма Дельта у детей: педиатр предупредила о серьезных осложнениях». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
В моду на осень-зиму 2021 2022 вернулись необыкновенные брюки, которые можно носить с платьемВ моду на осень-зиму 2021 2022 вернулись необыкновенные брюки, которые можно носить с платьем Карантин в Украине могут усилить с 13 сентября: названы регионы, где ситуация с COVID хуже всегоКарантин в Украине могут усилить с 13 сентября: названы регионы, где ситуация с COVID хуже всего "Сахарная булочка": победительница Холостяка полностью обнажилась и свела с ума идеальными формами"Сахарная булочка": победительница Холостяка полностью обнажилась и свела с ума идеальными формами Названа худшая привычка, которая повышает давление и усиливает появление тромбовНазвана худшая привычка, которая повышает давление и усиливает появление тромбов Доллар по 28, рост инфляции и газовая война с РФ: как экономика может реагировать на протестыДоллар по 28, рост инфляции и газовая война с РФ: как экономика может реагировать на протесты

Последние новости

11:12

"Крылатые студенты": в харьковском ВУЗе обнаружили почти сотню летучих мышей (фото)

11:09

С давлением можно справиться с помощью простых трех напитков Видео

11:05

Последствия COVID-штамма Дельта у детей: педиатр предупредила о серьезных осложнениях Видео

11:04

Дженнифер Лоуренс беременна первенцем от своего супруга

10:57

Уже с понедельника: школы в одной из областей Украины переходят на дистанционное обучение

Реклама
10:43

Православный календарь на сентябрь 2021: Рождество Богородицы и Воздвижение Креста Господня – даты

10:32

"Голосовали бы 300 лет": нардеп Тищенко ошарашил загадочной теорией о монобольшинстве Видео

10:22

Рак диагностируется у 81% пациентов: врачи узнали об опасном недостатке в организме Видео

10:19

"На страну не надейдесь": Милованов призвал украинцев массово копить на пенсии

10:11

В Украине взлетят цены на проезд в маршрутках: где поднимают тарифы Видео

09:55

Зеркальная дата 09.09: как загадать желание и изменить жизнь к лучшему Видео

09:23

Не поделили парня: в Днепре две девушки устроили жестокую драку и попали на видео Видео

09:16

Гороскоп на 9 сентября для всех знаков Зодиака: разочарование, проделки недругов или риск аварий Видео

08:35

В Украине произошло землетрясение

08:34

Хотят ли украинцы новых благословенных темных времен мнение

08:22

Число новых больных COVID-19 в Украине резко пошло вверх: Минздрав опубликовал свежую статистику Видео

08:01

Мэр Одессы и глава ОГА спели с артистами, поддержавшими агрессию РФ против Украины Видео

07:55

Зеленский может встретиться с Путиным через неделю: экс-посол назвал возможное место и время

07:31

Сделка Трампа стала катастрофой: экс-генсек НАТО объяснил, почему талибы победили в Афганистане Видео

07:05

Талибы не ограничатся Афганистаном и захватят новые страны – астролог

Реклама
06:45

Погода в Украине сегодня будет теплой и солнечной, но с одним нюансом - синоптик Видео

06:24

Отставка правительства: кого из министров точно не будут увольнять? мнение

06:19

Ведущая Нового канала покорила красотой на откровенном фото в бикини

05:27

Испанский епископ бросил сан ради писательницы эротических романов с сатаническими мотивами Видео

05:15

Как быть в тонусе после 40-ка: шесть действенных советов от профи

04:40

Что приготовить на ужин: рецепт аппетитного куриного филе с орехами и овощами

03:36

Эксперт объяснил, почему Украине не стоит "вляпываться" в экономический союз с США

03:28

Синоптик озвучила прогноз на ближайшие дни в Украине

03:04

Какие ягоды помогут восстановить организм после коронавируса - ответ диетолога

02:38

Ученые рассказали, почему женщинам удобней спать с собаками, а не с мужчинами

02:31

В Украине существенно изменятся цены на сахар: сколько придется заплатить за килограм

02:23

Настя Каменских подразнила поклонников соблазнительной грудью перед купанием

02:05

Битва века: в Индии кот победил леопарда (видео) Видео

01:30

Топ-5 продуктов, из-за которых образовывается целлюлит - объяснение врача

00:55

Приметы на 9 сентября: что нельзя делать в день Анфисы и как уберечь себя от беды Видео

08 сентября, среда
23:55

Врач рассказала, как вакцина может навредить "тяжелым" COVID-больным Видео

23:39

От каких болезней может уберечь черника - ответ диетолога

23:33

Россия перебросила в Беларусь истребители: их разместили в 400 километрах от Киева

22:57

"Селюки без мозгов": Арестович обиделся на критику идеи о переименовании Украины

22:50

Намекал на аборт и не хотел давать свою фамилию: мать дочери Сенцова шокировала поступками режиссера Видео

Реклама
21:46

Симптомы Паркинсона: дурнопахнущий признак болезни, который нельзя игнорировать Видео

21:42

"Провокация": Путин впервые лично высказался о саммите "Крымская платформа" Видео

21:11

Экологическая катастрофа: в Сумской области на поля с кукурузой разлилась нефть

21:03

Избиение 2-летнего ребенка под Одессой: в полиции выяснили, кем являются родители бедного мальчика Видео

21:02

Жажда развлечений и плохое настроение: в Киеве мужчина в шутку "заминировал" свой дом

20:22

Туалетная засада: одессит застрял в туалете Днепра, его освобождали специалисты

20:20

В Винницкой области мужчина зверски зарезал подругу, с которой только познакомился

20:14

Биткоин вместо гривны в Украине: в НБУ сделали заявление о легализации криптовалюты

20:02

Как избавиться от растяжек в домашних условиях: три действенных способа Видео

19:55

О настоящем стратегическом партнерстве или визиту Зеленского в США посвящается мнение

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять