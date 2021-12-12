Посреди Киева провалился асфальт: движение перекрыто

В центре столицы перекрыто движение.
В Киеве в воскресенье, 12 декабря, случилась авария. Поломка произошла на инженерных сетях. В результате движение автомобилей было ограничено.
Как сообщает "Киевавтодор", движение было перекрыто на бульваре Тараса Шевченко в направлении улицы Крещатик.
"Из-за аварии на инженерных сетях перекрыто движение всеми полосами в направлении ул. Крещатик. В связи с ограничением временно сменили и маршруты общественного транспорта", - сказано в сообщении.
Информацию подтвердили и в КГГА. В частности, там сообщили, что из-за аварии на водопроводных сетях образовался провал асфальтного покрытия.
"Пострадавших и травмированных нет", - говорится в сообщении КГГА.
В "Киевводоканале" пообещали завершить работы к утру понедельника.
Напомним, Житомир накрыл ледяной ливень и превратил улицы города в сплошной каток. В травмпункты с переломами и ушибами обратились более трех десятков горожан.
Дождь начался с вечера. Из-за низкой температуры вода на асфальте сразу замерзала - тротуары покрывались льдом.
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