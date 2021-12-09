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Ледяной дождь превратил улицы в каток: десятки жителей Житомира попали в травмпункты

9 декабря 2021, 09:38
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9 декабря Украине объявлен первый уровень опасности из-за гололеда. Синоптик предупредил, что погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта.

погода, гололед
Из-за гололеда в Житомире травмировались люди / Фото Reuters

Накануне Житомир накрыл ледяной ливень и превратил улицы города в сплошной каток. В травмпункты с переломами и ушибами обратились более трех десятков горожан.

Дождь начался с вечера. Из-за низкой температуры вода на асфальте сразу замерзала - тротуары покрывались льдом, передает ТСН.

Из-за ледяного дождя на трассе Киев-Чоп от Житомира до Ровно ввели ограничение грузового транспорта. Расчищать и посыпать дороги государственного значения вывели более 800 единиц специальной техники.

Тем временем Буковину завалило снегом. Местами выпало до 30-ти сантиметров снега. Такая погода в Украине со снегом и вьюгами на западе, а также дождями в центре и на севере продержится еще и сегодня. Водителей предупреждают об гололедице, тумане и плохой видимости.

Какой будет погода в Украине 9 декабря

В четверг, 9 декабря, на западе страны стоит ожидать сильных морозов – местами они будут достигать -8 градусов. В то же время в этих областях будет солнечно и не будет осадков.

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В северных, восточных, южных и центральных областях будут плюсовые температуры. Погода будет облачной, но без осадков.

Погода в Украине 9 декабря 2021 / meteo.gov.ua

При этом в Укргидрометцентре предупредили, что 9 декабря в северных, Винницкой и Черкасской областях ожидается гололедица, на дорогах западных и северных областей гололед. Объявлен первый уровень опасности. Погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на дорогах и улицах.

В Украине объявлен первый уровень опасности из-за гололеда / meteo.gov.ua

Как сообщал Главред, в Украину ворвется потепление, температура воздуха начнет повышаться. Синоптик прогнозирует, что в пятницу, 10 декабря, столбики термометров поднимутся до +15 градусов. При этом грядущая оттепель спровоцирует гололедицу, предупредила синоптик Украинского гидрометцентра Александра Хала.

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