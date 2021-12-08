Улицы превратятся в каток: украинцев предупредили о сильном гололеде в ряде областей

Также почти на всей территории страны сегодня будут осадки.
Гололеда на дорогах стоит остерегаться жителям западных и северных областей. Также они могут соприкоснуться с налипанием мокрого снега.
О таких опасных погодных условиях украинцев предупредили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.
"8 декабря в северных, Винницкой, Черкасской областях гололед, местами налипание мокрого снега; в западных, северных и Винницкой областях на дорогах гололедица (І уровень опасности, желтый)", – говорится в сообщении на сайте ГСЧС.
Гололед также будет наблюдаться в Киевской области и в столице.
Спасатели отмечают, что такие погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на дорогах и улицах.
Почти на всей территории Украины будут осадки
В то же время в Укргидрометцентре прогнозируют осадки почти на всей территории Украины. На Западе будет снежить, в северных и Винницкой области будет дождь со снегом. В южных и части западных областей стоит готовиться к дождливой погоде. Осадков не предвидится только в Закарпатской, Луганской и Донецкой областях.
Температура воздуха будет плюсовой в восточных, центральных и южных областях. В северных и западных она будет колебаться от 0 до -6 градусов ночью, и от 0 до -4 градусов днем.
Украинцев также предупредили об опасности схождения лавин в Карпатах. Из-за значительных снегопадов и метели, лавины могут сходить в высокогорье Ивано-Франковской области.
Какой будет погода в Украине 9 декабря
В четверг, 9 декабря, на западе страны стоит ожидать сильных морозов – местами они будут достигать -8 градусов. В то же время в этих областях будет солнечно и не будет осадков. В северных, восточных, южных и центральных областях будут плюсовые температуры. Погода будет облачной, но без осадков.
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