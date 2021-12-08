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В Украину ворвется потепление до +15 посреди декабря: синоптик назвала дату

8 декабря 2021, 08:23
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Водителям следует быть особо осторожными на дорогах, а пешеходам выбирать удобную обувь, ведь после сильных дождей ударит ночной мороз, предупредила синоптик.

погода, гололед, погода в Киеве
Синоптик предупредила о гололеде в Украине / Фото Reuters

Погода в Украине начнет меняться уже со среды, 10 декабря. В страну ворвется потепление, температура воздуха начнет повышаться. Синоптик прогнозирует, что в пятницу столбики термометров поднимутся до +15 градусов.

При этом грядущая оттепель спровоцирует гололедицу, предупредила синоптик Украинского гидрометцентра Александра Хала, передает Obozrevatel.

"Преимущественно будет облачно, влажно. Скорее всего, солнечных прояснений будет немного", – отметила специалист.

По ее словам, погода в Украине до конца недели будет очень дождливой. В четверг, 9 декабря, ночью ожидается небольшой мороз, поэтому к утру пятницы дороги станут особо скользкими. Синоптик посоветовала водителям быть острожными, а пешеходам - обуть удобную обувь.

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По данным Укргидрометцентра, в четверг, 9 декабря, дожди пройдут только на востоке страны. Температура днем в этом регионе будет достигать +7 градусов, ночью - до +4 градусов. На север придут небольшие морозы. На западе похолодает до -9 градусов ночью. На юге будет относительно тепло - около +9 градусов днем.

Погода в Украине 9 декабря 2021 / meteo.gov.ua

В пятницу, 10 декабря, в западной части страны пройдетснег и дождь. Температура воздуха будет колебаться около 0 градусов. На остальной территории без осадков. В центре и на востоке страны максимально температура воздуха поднимется +7 градусов, на севере - до +5 градусов, на юге - до +15 градусов.

Погода в Украине 10 декабря
Погода в Украине 10 декабря 2021 / meteo.gov.ua

Как сообщал Главред, ранее синоптик Игорь Кибальчич спрогнозировал, что в Украине сохранится неустойчивая влажная погода со значительными температурными контрастами. В южных, центральных и северных областях осадки будут наиболее интенсивными. Кое-где может выпасть до 200-250% от недельной нормы.

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