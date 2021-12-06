УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Синоптик

На Украину надвигается ледяной "Армагеддон"

6 декабря 2021, 22:19

В столицу в середине месяца придет настоящая зима со сдержанными морозами.

мороз
Мороз в Украине / pixabay

Погода в Украине до Нового года будет опасной. По расчетам народного синоптика Леонида Горбаня в декабре в нашу страну придут ледяные дожди и станут причиной гололеда.

Также украинцам стоит приготовиться к морозам и снегопадам.

Осадки в виде дождя и снега начнутся 8-10 декабря вместе с похолоданием и создадут пренеприятнейший "микс" из ледяного дождя и мокрого снега. В результате украинцы получат еще и гололед.

"Короче, здравствуй, "день жестянщика" для автомобилистов и "день травматолога" для пешеходов. Мороз будет крепчать, снег – валить, но небольшой и недолго", – предупредил Леонид Горбань.

Таким образом в столицу в середине месяца придет настоящая зима со сдержанными морозами.

Реклама

Погода в Киеве

Во вторник, 7 декабря, в столице день пройдет без осадков, а ртутные столбики не поднимутся выше -2 градусов, ночью подморозит до -5 градусов.

В среду, 8 декабря, ночной мороз достигнет -8 градусов, а днем термометры покажут -4. В последующие дни мороз будет крепчать, при этом снега ждать не стоит.

Ранее метеоролог Вера Балабух рассказала о том, что в Украине декабрь 2021 может быть на 1—2 градуса теплее, чем в среднем за период 1993—2016 годов, а январь и февраль — на 2—3 градуса.

Она подчеркнула, что в этой связи наступление весны в Украине может прийти раньше времени.

Читайте также:

viber
погода прогноз погоды Народный синоптик Леонид Горбань Погода в Украине
Сейчас вы просматриваете новость «На Украину надвигается ледяной "Армагеддон"». Узнать подробный прогноз погоды можно в разделе «Синоптик». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Проще некуда: как очистить чугунную, керамическую и сковородку с антипригарным покрытиемПроще некуда: как очистить чугунную, керамическую и сковородку с антипригарным покрытием Доллар "пробьет потолок": эксперт дал неожиданный прогноз и назвал срокиДоллар "пробьет потолок": эксперт дал неожиданный прогноз и назвал сроки Приметы на 5 декабря: что нельзя делать в Прокопьев день и как не попасть в бедуПриметы на 5 декабря: что нельзя делать в Прокопьев день и как не попасть в беду Слава Каминская в топе с откровенным декольте похвалилась пышной грудью и узкой талиейСлава Каминская в топе с откровенным декольте похвалилась пышной грудью и узкой талией Новая почта меняет условия доставки посылок и документов: как и когда изменятся тарифыНовая почта меняет условия доставки посылок и документов: как и когда изменятся тарифы
22:19

На Украину надвигается ледяной "Армагеддон"

22:08

Евровидение-2022: первая страна представила своего участника и песнюВидео

21:36

Киев переходит в "желтую зону": правила работы транспорта и ТРЦ

21:18

Возвращались домой с похорон: в Житомирской области в жутком ДТП погибли отец с сыновьямиВидео

20:37

Появился список сетей АЗС с худшим качеством топлива - СМИВидео

Реклама
20:37

Гороскоп на 2022 год для Льва: невероятное везение, удачное замужество и лучшие дниВидео

20:28

Байден проведет важные переговоры с Зеленским 7 декабряВидео

20:06

Тело пролежало неделю: на Хмельнитчине произошло жуткое убийство 41-летней женщины

19:58

США составили "чертовски агрессивный" пакет санкций против России - CNN

19:54

Гороскоп на завтра 7 декабря 2021: Ракам – волнение, Скорпионам – большие тратыВидео

19:47

В Хмельницкой области невестка заколотила до смерти шваброй свекровьВидео

19:36

У королевы Елизаветы II произошло гореВидео

19:35

Зеленский отмечает годовщину создания ВСУ: онлайн-трансляцияВидео

19:28

Леся Никитюк показала себя без белья

19:27

Если завтра войнамнение

19:19

Ляшко сам себя вакцинировалВидео

19:00

Минздрав закупил вакцину от гриппа для некоторых граждан: кто получит дозуВидео

18:35

Ясько заявила о "фармакологической пытке" над СаакашвилиВидео

18:33

Переговоры Байдена с Путиным: в Кремле выдвинули условие по УкраинеВидео

18:24

Под Днепром в гараже нашли мертвыми 19-летних супруговВидео

Реклама
18:21

В Кабмине спрогнозировали курс доллара на конец годаВидео

17:50

Больше вес – меньше цена доставки: Новая почта запускает новую услугу и меняет тарифВидео

17:45

В моду на зиму 2022 вернулся немного дикий, но очень интересный принт зебраФотоВидео

17:32

Украинцам обещают взвинтить цены на интернет: суммы будут космическиеВидео

17:21

ТОП-10 лучших телесериалов 2021 года

16:59

Сценарий блицкрига: РФ может молниеносно отрезать Прибалтику от НАТО - The TimesВидео

16:56

Ходит с пакетом для денег: в Киеве заметили пенсионера, который просит оплатить ему "коммуналку"Видео

16:54

Стрелял в утку – попал в ребенка: в Херсонской области охотник подстрелил племянника

16:52

Требуют 7 миллионов гривен: в Харькове школы оказались под ударом из-за массового минированияВидео

16:29

Приметы на 7 декабря: что нельзя делать в день святой Екатерины и как не попасть в бедуВидео

16:20

Планы Газпрома на транзит газа без Украины под ударом: ФРГ ставит резкое условие по запуску СП-2Видео

16:14

В Украине анонсировали резкое снижение тарифа на газ: кому повезет платить меньшеВидео

15:56

В Сингапуре разработали новый вид ПЦР-теста, который определяет "Омикрон"Видео

15:52

В ВОЗ объяснили особенности штамма Омикрон: чем отличается, меры предосторожности

15:42

Врач рассказала, можно ли одновременно заразиться гриппом и "ковидом"Видео

15:37

Гороскоп на 2022 год для Раков: денежное вознаграждение, пополнение в семействе и лучшие дниВидео

15:30

Дочь Оли Поляковой загремела в больницу

15:23

Киев и еще восемь областей выходят из "красной" зоныВидео

15:15

Зима отменяется: украинцев предупредили об аномалии и дали прогноз до Нового годаВидео

15:11

Большая война РФ и Украины – катастрофа для Москвы и Европы: Резников призвал Запад к контрударуВидео

Реклама
14:58

Злата Огневич без комплексов показала свою фигуру в самых пикантных позах и нарядахФото

14:57

Известного футболиста Артема Милевского жестко задержали в центре Киева: в СБУ сделали заявлениеВидео

14:34

Украина ждет уступок от РФ и знает о планах США: в ОП готовят заявление по диалогу Байдена и ПутинаВидео

14:32

Зеленский внес в Раду законопроект об экономическом паспорте

14:32

Ягода по 1,5 тысячи за килограмм: украинцев шокировали бешеными ценами

14:31

Возвращение в Хогвартс - вышел первый тизер продолжения истории о Гарри ПоттереВидео

14:23

Небывалая удача и изобилие: топ-3 знаков, кому в год Тигра необычайно повезет в деньгах

14:20

Комаровский разбил вдребезги миф о неполезности популярного продукта

14:11

В Анталии умерла украинка: консульство ищет родных девушки

14:10

Кровавая резня со стрельбой: в Кривом Роге устроили смертельные разборки

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять