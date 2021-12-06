На Украину надвигается ледяной "Армагеддон"

Мороз в Украине / pixabay

Погода в Украине до Нового года будет опасной. По расчетам народного синоптика Леонида Горбаня в декабре в нашу страну придут ледяные дожди и станут причиной гололеда.

Также украинцам стоит приготовиться к морозам и снегопадам.

Осадки в виде дождя и снега начнутся 8-10 декабря вместе с похолоданием и создадут пренеприятнейший "микс" из ледяного дождя и мокрого снега. В результате украинцы получат еще и гололед.

"Короче, здравствуй, "день жестянщика" для автомобилистов и "день травматолога" для пешеходов. Мороз будет крепчать, снег – валить, но небольшой и недолго", – предупредил Леонид Горбань.

Таким образом в столицу в середине месяца придет настоящая зима со сдержанными морозами.

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Погода в Киеве

Во вторник, 7 декабря, в столице день пройдет без осадков, а ртутные столбики не поднимутся выше -2 градусов, ночью подморозит до -5 градусов.

В среду, 8 декабря, ночной мороз достигнет -8 градусов, а днем термометры покажут -4. В последующие дни мороз будет крепчать, при этом снега ждать не стоит.

Ранее метеоролог Вера Балабух рассказала о том, что в Украине декабрь 2021 может быть на 1—2 градуса теплее, чем в среднем за период 1993—2016 годов, а январь и февраль — на 2—3 градуса.

Она подчеркнула, что в этой связи наступление весны в Украине может прийти раньше времени.

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