Зима отменяется: украинцев предупредили об аномалии и дали прогноз до Нового года

В Украине сильных морозов не ожидается / УНИАН

Украина почти до конца текущей недели будет находиться в поле низкого давления. Погода будет довольно мягкая, и сильных морозов пока не ожидается.

Как рассказала РБК-Украина синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха, стабильных морозов ожидать не приходится.

По ее словам, сильные морозы могут быть разве что в Карпатском регионе, где может быть до 10 градусов мороза ночью. Кроме того, на западе будет прохладнее, чем в других регионах.

"Но на остальной территории погода довольно мягкая. Особенно юго-восток, там вообще преимущественно плюсовые значения, и если там будут осадки, то в виде дождя", - сказала она, отметив, что снег в течение этой недели ожидается на западе, севере и частично - в центральных областях.

Реклама

Какую погоду ждать до Нового года

Прогноз месяц озвучил народный синоптик Владимир Деркач, сообщает Новости.Live.

Как отмечает Деркач, первые 10 дней декабря будут достаточно прохладными, кое-где возможны большие осадки - незначительная минусовая температура ночью и плюсовая большей частью днем.

"Вторая декада в начале еще сохранит условно зимнюю погоду, но дальше на чудо начнет теплеть, пройдут небольшие осадки. Лишь на праздник Святого Николая будет наблюдаться понижение температуры, хотя и кратковременное. Последний отрезок декабря также порадует не зимней погодой, однако возможно снижение ночных показателей иногда, а днем должен быть плюс", - добавил Деркач.

Читайте такжеУкраину заморозит до -30°: синоптик дал ледяной прогноз и назвал сроки

Ранее метеоролог Вера Балабух рассказала о том, что в Украине декабрь 2021 может быть на 1—2 градуса теплее, чем в среднем за период 1993—2016 годов, а январь и февраль — на 2—3 градуса.

В интервью Фактам она подчеркнула, что в этой связи наступление весны в Украине может прийти раньше времени.

Читайте еще: