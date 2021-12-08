УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Синоптик

Ждите аномалию: синоптик ошарашили прогнозом с неожиданным феноменом

8 декабря 2021, 06:10
Прослушать новость
Остановить

В южных, центральных и северных областях Украины осадки будут наиболее интенсивными.

зима
/ фото: gismeteo.ua

В Украине сохранится неустойчивая влажная погода со значительными температурными контрастами, рассказал синоптик Игорь Кибальчич.

Свой прогноз он озвучил до конца недели, передает meteoprog.ua.

Где ждать морозов со снегом

"В западных и частично северных областях жители будут радоваться по-настоящему зимней погоде с морозами и снегом, в то время, как на юге, востоке и в центре Украины ожидается аномально теплая, дождливая и туманная погода, которая больше присуща второй половине октября", - говорит синоптик.

Он объяснил, что причиной такой погоды станет преобладание воздушных масс с юга, из районов Средиземноморья и Балканского полуострова. А вот на территорию западных областей Украины будет влиять холодная воздушная масса скандинавского происхождения.

Какие области зальют дожди

По его словам, на этой неделе в южных, центральных и северных областях осадки будут наиболее интенсивными.

Реклама

"Кое-где может выпасть до 200-250% от недельной нормы. Максимальное тепло будет сконцентрировано в восточных областях и Приазовье, где отклонение от нормы средней температуры за неделю достигнут +5°...+8°, а также не исключены в отдельные дни суточные рекорды максимальной температуры за счет теплого южного и юго-восточного ветра", - предупредил он.

В частности, сегодня и завтра, 8 декабря, ожидаются умеренные, местами осадки в виде снега или мокрого снега в западных регионах Украины, на остальной территории пройдут дожди. Температура воздуха в западных областях составит в течение суток 7 декабря -5°...0°; 8 декабря ночью снизится до -10°...-5°, в Карпатах местами до -15°. В остальных областях ночные температуры будут в пределах +2° ... +7°, дневные +5° ... +10°; в южных областях и Крыму воздух будет прогреваться до +11°...+16°.

По данным синоптика, в четверг, 9 декабря, в западных областях сохранится морозная погода, а в остальных областях Украины - ночью +2°...+7°, днем +4°...+9°. Пройдут дожди, в западных областях и Киевской области - небольшой снег, местами гололед. На Левобережье будут наблюдаться туманы.

"В пятницу, 10 декабря, потепление доберется и к западным областям Украины. Вместе с ним придут и дожди с мокрым снегом. На остальной территории существенных осадков не ожидается. Температура воздуха ночью в западных и частично северных областях составит -7°...-2°, днем 0°...+5°. На остальной территории ночью будет +2°...+7°, днем +5°...+10°, на юге и в Крыму +11°...+16°", - рассказал синоптик.

Прогноз погоды на выходные

На выходные Игорь Кибальчич прогнозирует сохранение аномально теплой и дождливой погоды. Температура составит +6°...+11°, на юге и в Крыму до +15°.

"И лишь в Карпатах продолжится зимняя погода с отрицательными температурами и периодическим выпадением снега", - резюмировал он.

Читайте такжеЗима отменяется: украинцев предупредили об аномалии и дали прогноз до Нового года

Ранее метеоролог Вера Балабух рассказала о том, что в Украине декабрь 2021 может быть на 1—2 градуса теплее, чем в среднем за период 1993—2016 годов, а январь и февраль — на 2—3 градуса.

В интервью Фактам она подчеркнула, что в этой связи наступление весны в Украине может прийти раньше времени.

Читайте еще:

viber
прогноз погоды Погода в Украине
Сейчас вы просматриваете новость «Ждите аномалию: синоптик ошарашили прогнозом с неожиданным феноменом». Узнать подробный прогноз погоды можно в разделе «Синоптик». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Уберите здесь немедленно: 5 самых грязных мест в доме, которые забывают приводить в порядокУберите здесь немедленно: 5 самых грязных мест в доме, которые забывают приводить в порядок Совсем не отходы: где с пользой применить апельсиновые корки и картофельные очисткиСовсем не отходы: где с пользой применить апельсиновые корки и картофельные очистки Метели и морозы -15: климатолог назвала дату снежного шторма в УкраинеМетели и морозы -15: климатолог назвала дату снежного шторма в Украине Леся Никитюк в белом бикини похвасталась сочными формами и стройными ножкамиЛеся Никитюк в белом бикини похвасталась сочными формами и стройными ножками Приметы на 7 декабря: что нельзя делать в день святой Екатерины и как не попасть в бедуПриметы на 7 декабря: что нельзя делать в день святой Екатерины и как не попасть в беду
06:20

Россия рискует обнаружить, что она отнюдь не Советский Союз

06:10

Военная операция против Украины грозит Путину поражением: в России объяснили планы КремляВидео

06:10

Ждите аномалию: синоптик ошарашили прогнозом с неожиданным феноменомВидео

05:58

В моду на зиму 2022 вернулась короткая стрижка необыкновенной красоты французский боб из 60-хФото

05:40

Вкуснейший печеночный торт на Новый год 2022: самый простой рецепт за 15 минут

Реклама
05:10

Закупайтесь с умом: как сэкономить на новогоднем столе и не разочаровать гостейВидео

04:31

Идеальная чистота за 20 минут: как правильно убирать кухню

04:15

Умерла испанская актриса - звезда сериала Просто Мария

04:04

Гороскоп по картам Таро на декабрь 2021 для земных знаков - Тельцов, Дев, КозероговВидео

03:55

В Украине остановился рост цен на самый популярный продуктВидео

03:45

Дочь Брежневой без бюстгальтера позировала на капоте машины

03:30

ВОЗ назвала неэффективным популярный способ лечения коронавирусаВидео

02:42

В Киеве отменяют рейсы городской электрички: полный списокВидео

02:32

Кто мог стать звездной героиней Холостячки вместо Златы Огневич - раскрыто имя главной конкурентки

02:20

Как отчистить духовку: нужны всего лишь подручные средства и 5 минут времени

01:20

Названо необычное свойство чая с мятой - ароматный напиток поможет похудетьВидео

01:05

Доллар идет на рекорд: банкир спрогнозировал резкий скачокВидео

00:41

Гороскоп на сегодня 8 декабря 2021: Ракам – соперница, Девам – удивительные события, Рыбам - врагиВидео

00:26

Названы чудо-растения, убивающие вирусы в доме

00:12

Приметы на 8 декабря: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

Реклама
07 декабря, вторник
23:57

Шахтер на последней секунде упустил победу в Лиге чемпионовФотоВидео

23:37

Был на улице без паспорта: львовский суд оштрафовал мужчину на 17 тыс. грнВидео

23:15

Каковы итоги виртуальных переговоров Путина и Байденамнение

23:10

Новые переговоры: Макрон срочно созывает Путина и ЗеленскогоВидео

22:57

В Минздраве назвали дату введения бустерной прививкиВидео

22:37

Байден срочно позвонит Зеленскому после переговоров с ПутинымВидео

22:26

На Черниговщине объявили траур по погибшим в страшном ДТПВидео

22:19

Итоги переговоров Путина и Байдена: о чем договорились и что заявили в Белом доме и КремлеВидео

22:05

Самый нежный новогодний маникюр 2022, который будет радовать глаз и греть душуФото

21:34

Отбитые почки и потеря зрения: в Запорожье школьницы устроили кровавую дракуВидео

21:31

Трагедия в Житомире: двух студентов достали из озера мертвымиВидео

20:53

В Верховной Раде предлагают разрешить вступать в партии с 16 лет

20:42

Названы сроки новой волны коронавируса в УкраинеВидео

20:38

Байден на переговорах пригрозил Путину жесткими мерами в случае вторжения в УкраинуВидео

20:37

Гороскоп на 2022 год для Весов: денежный достаток, крутой поворот в отношениях и лучшие дниВидео

20:26

Мама оставила младенца одного в ванной: в Харькове работники "скорой" вытащили ребенка с того светаВидео

19:41

Завершились переговоры Байдена и Путина: о чем говорили президентыВидео

19:41

Мэрилин Мэнсон угрожал изнасиловать 8-летнего сына бывшей невесты

19:33

"Холостяк", МакSим и поп-ит: Google опубликовал ТОП-запросов украинцев в 2021 году

19:31

Если Россия нападет на Украину, США заставят Германию зарубить Северный поток-2 – Bloomberg

Реклама
19:15

Под Киевом зверски убили и расчленили 23-летнюю девушкуВидео

19:14

Зеленский ввел в действие новый пакет санкций СНБОВидео

19:13

Заключенный исправительной колонии в Днепре стал миллионером, сидя в тюрьмеВидео

18:32

Лечил от злых духов: подростка, которого отец морил голодом, возвращают в семью

18:29

Цены взлетят на 50%: украинцев напугали рекордными чеками в ресторанах и кафеВидео

18:07

"Окажем поддержку, которую Украина попросит": в Польше пообещали помочь в случае нападения России

18:06

MELOVIN признался, почему не дает концерты в России: "Стремно!"Видео

18:00

Войска НАТО в Украине и летальное оружие для ВСУ: в США призвали нанести удар по планам ПутинаВидео

17:56

Путин стянул войска к Украине и угрожает вторжением: США готовят сценарий по спасению своих гражданВидео

17:30

Стартовали переговоры Байдена и Путина: обсуждают Украину и стабильность между странамиВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять