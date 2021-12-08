Ждите аномалию: синоптик ошарашили прогнозом с неожиданным феноменом

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В Украине сохранится неустойчивая влажная погода со значительными температурными контрастами, рассказал синоптик Игорь Кибальчич.

Свой прогноз он озвучил до конца недели, передает meteoprog.ua.

Где ждать морозов со снегом

"В западных и частично северных областях жители будут радоваться по-настоящему зимней погоде с морозами и снегом, в то время, как на юге, востоке и в центре Украины ожидается аномально теплая, дождливая и туманная погода, которая больше присуща второй половине октября", - говорит синоптик.

Он объяснил, что причиной такой погоды станет преобладание воздушных масс с юга, из районов Средиземноморья и Балканского полуострова. А вот на территорию западных областей Украины будет влиять холодная воздушная масса скандинавского происхождения.

Какие области зальют дожди

По его словам, на этой неделе в южных, центральных и северных областях осадки будут наиболее интенсивными.

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"Кое-где может выпасть до 200-250% от недельной нормы. Максимальное тепло будет сконцентрировано в восточных областях и Приазовье, где отклонение от нормы средней температуры за неделю достигнут +5°...+8°, а также не исключены в отдельные дни суточные рекорды максимальной температуры за счет теплого южного и юго-восточного ветра", - предупредил он.

В частности, сегодня и завтра, 8 декабря, ожидаются умеренные, местами осадки в виде снега или мокрого снега в западных регионах Украины, на остальной территории пройдут дожди. Температура воздуха в западных областях составит в течение суток 7 декабря -5°...0°; 8 декабря ночью снизится до -10°...-5°, в Карпатах местами до -15°. В остальных областях ночные температуры будут в пределах +2° ... +7°, дневные +5° ... +10°; в южных областях и Крыму воздух будет прогреваться до +11°...+16°.

По данным синоптика, в четверг, 9 декабря, в западных областях сохранится морозная погода, а в остальных областях Украины - ночью +2°...+7°, днем +4°...+9°. Пройдут дожди, в западных областях и Киевской области - небольшой снег, местами гололед. На Левобережье будут наблюдаться туманы.

"В пятницу, 10 декабря, потепление доберется и к западным областям Украины. Вместе с ним придут и дожди с мокрым снегом. На остальной территории существенных осадков не ожидается. Температура воздуха ночью в западных и частично северных областях составит -7°...-2°, днем 0°...+5°. На остальной территории ночью будет +2°...+7°, днем +5°...+10°, на юге и в Крыму +11°...+16°", - рассказал синоптик.

Прогноз погоды на выходные

На выходные Игорь Кибальчич прогнозирует сохранение аномально теплой и дождливой погоды. Температура составит +6°...+11°, на юге и в Крыму до +15°.

"И лишь в Карпатах продолжится зимняя погода с отрицательными температурами и периодическим выпадением снега", - резюмировал он.

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Ранее метеоролог Вера Балабух рассказала о том, что в Украине декабрь 2021 может быть на 1—2 градуса теплее, чем в среднем за период 1993—2016 годов, а январь и февраль — на 2—3 градуса.

В интервью Фактам она подчеркнула, что в этой связи наступление весны в Украине может прийти раньше времени.

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