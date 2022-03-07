Построили в 1862 году: российские оккупанты цинично уничтожают исторические церкви

В Житомирской области была уничтожена российскими оккупантами Покровская церковь Рождества Пресвятой Богородицы.
Войска Путина в Украине продолжают уничтожать гражданские объекты и исторические места нашей страны.
Стало известно, что за один день было уничтожено сразу две церкви.
"Сегодня ночью в селе Вязовка в Житомирской области была уничтожена российскими оккупантами Покровская церковь Рождества Пресвятой Богородицы, которая была построена в 1862 году. Это полное дно. Они никогда не отмоются от такого позора", - сообщил в Telegram народный депутат Алексей Гончаренко.
Еще одну церковь российские оккупанты сожгли в селе Заворичи, в Броварском районе Киевской области.
Это был Свято-Георгиевский храм, построенный в 1873 году.
В 1935 году в нем запретили проводить богослужения и использовали для хранения зерна.
Во время Великой Отечественной войны он уцелел. Но только в 1968 году он снова стал принимать прихожан.
В сеть попало видео, на котором видно, что этот храм горит.
Напомним, ранее в Сети появились видео точной работы защитников Украины по вертолетам оккупантов. Ролик выложил в своем Telegram-канале советник руководителя МВД Антон Геращенко.
Два боевых вертолета агрессора украинским военным удалось подбить.
Человек, который непосредственно снимал видеоролик, в эмоциях себя особенно не сдерживал.
По вражеским самолетам и вертолетам работают системы противовоздушной обороны, переносные зенитно-ракетные комплексы модели Stinger, а также пилоты украинских истребителей.
Читайте тажке:
- На Харьковщине уничтожен вражеский штурмовик Су-25
- ВСУ уничтожили передовой отряд российских войск под Северодонецком
- "Русский корабль, иди на*": в Черном море украинские военные уничтожили российское судно