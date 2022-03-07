Построили в 1862 году: российские оккупанты цинично уничтожают исторические церкви

Оккупанты уничтожили церковь / соцсети

Войска Путина в Украине продолжают уничтожать гражданские объекты и исторические места нашей страны.

Стало известно, что за один день было уничтожено сразу две церкви.

"Сегодня ночью в селе Вязовка в Житомирской области была уничтожена российскими оккупантами Покровская церковь Рождества Пресвятой Богородицы, которая была построена в 1862 году. Это полное дно. Они никогда не отмоются от такого позора", - сообщил в Telegram народный депутат Алексей Гончаренко.

Еще одну церковь российские оккупанты сожгли в селе Заворичи, в Броварском районе Киевской области.

Это был Свято-Георгиевский храм, построенный в 1873 году.

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В 1935 году в нем запретили проводить богослужения и использовали для хранения зерна.

Во время Великой Отечественной войны он уцелел. Но только в 1968 году он снова стал принимать прихожан.

В сеть попало видео, на котором видно, что этот храм горит.

Напомним, ранее в Сети появились видео точной работы защитников Украины по вертолетам оккупантов. Ролик выложил в своем Telegram-канале советник руководителя МВД Антон Геращенко.

Два боевых вертолета агрессора украинским военным удалось подбить.

Человек, который непосредственно снимал видеоролик, в эмоциях себя особенно не сдерживал.

По вражеским самолетам и вертолетам работают системы противовоздушной обороны, переносные зенитно-ракетные комплексы модели Stinger, а также пилоты украинских истребителей.

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