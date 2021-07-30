Повесился на веревке от качелей: на Ровенщине 9-летний мальчик наложил на себя руки

На Ровенщине повесился мальчик из многодетной семьи / flickr.com

В Ровенской области повесился 9-летний мальчик. Трагедия произошла в четверг, 29 июля, в селе Кошмаки Варашского района.

Как сообщили в Ровенском областном центре экстренной медицинской, дети нашли брата повешенным на веревке, из которой сделаны качели.

Бригада Новорафаливского пункта постоянного базирования, которая прибыла на место происшествия, констатировала биологическую смерть ребенка.

По предварительным данным, мальчик - из многодетной семьи. Родителей рядом с ребенком в момент инцидента не было. Сейчас ситуацию изучают правоохранители.

Как сообщал Главред, в Днепре скончалась 15-летняя девочка. Она наложила на себя руки. Самоубийца оставила предсмертную записку, в которой указала причину суицида. Девушка была сильно расстроена тем, что не может поступить в учебное заведение. В итоге, она повесилась на металлической перекладине.

В начале июля в поселке Тростянец Винницкой области произошла трагедия – 14-летний школьник совершил самоубийство.