Появилось видео спасения украинки, которая сделала смертельное селфи в Испании

Спасателю добраться к девушке мешали сильные волны / Скриншот

Ранее 26-летняя туристка из Украины упала в пропасть, делая селфи на "Балконе Средиземноморья" - популярной среди туристов достопримечательности в испанском городе Бенидорм.

Инцидент произошел 14 сентября. Туристка была на смотровой площадке в испанском городе Бенидорм и внезапно сорвалась в море с высоты около 30 метров.

"Гражданка была госпитализирована, но от полученных множественных травм впоследствии скончалась в больнице. Генеральное консульство Украины в Барселоне оказывает необходимую консульскую помощь родным погибшей", - рассказали в МИД.

По словам очевидцев, девушка взобралась на перила, но в какой-то момент потеряла равновесие, сорвалась и упала с обрыва, ударившись о камни в море.

Теперь в Сети появилось видео как спасатели доставали девушку из воды.

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На кадрах видно, как спасатель пытается сквозь волны добраться к девушке. Однако ему трудно это сделать из-за шторма. Тем временем девушка без сознания качается на воде.

На место приехали экстренные службы. Девушка так и не пришла в себя из-за серьезных травм при падении.

Также известно, что украинку эвакуировали в порт Бенидорм во временный шатер и пытались реанимировать. Затем она попала в больницу Аликанте, где и скончалась.

Вместе с украинкой все это время был ее парень.

Напомним, ранее в Киевской области произошел трагический инцидент. 13-летний подросток забрался на железнодорожный мост в Ирпене, чтобы сделать фото. Заметив электропоезд, несовершеннолетний лег между рельсов. От полученных телесных повреждений парень погиб на месте.