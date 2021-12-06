Появился список сетей АЗС с худшим качеством топлива - СМИ

АЗС продают некачественное топливо / УНИАН

В Украине продают топливо низкого качества. Такое горючее можно найти на АЗС низкого сегмента.

Как пишет Еnkorr со ссылкой на данные Госэкоинспекции, в некачественном топливе не соответствуют норме содержание серы, детонационная стойкость, объемная доля бензола, массовая доля кислорода, объемная доля кислородсодержащих соединений и температура вспышки в закрытом тигле.

Согласно этой информации, некачественное топливо уже обнаружили на АЗС сетей Мotto, SUNOIL, Укрпетроль, Брент Ойл, ООО Тисарк, ООО Рута Нова-К, ООО Макс-19 и др.

"Характерно, что все указанные сети АЗС относятся к так называемым дискаунтерам, торгующим топливом по минимальным ценам. Между тем пока Госэконинпекция не зафиксировала ни одного случая качественных отклонений в сетях среднего и верхнего ценового диапазона", - говорится в сообщении.

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Напомним, украинские АЗС в течение минувших выходных, с 3 по 6 декабря, скорректировали стоимость бензина и дизельного топлива.

По данным ежедневного ценового мониторинга Консалтинговой группы А-95, горючее для авто подешевело до полутора гривны.

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