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В Украине рекордно упали цены на топливо

6 декабря 2021, 13:45
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Заправить авто становится все дешевле.

АЗС, заправка, топливо
АЗС снизили цены на бензин и ДТ / фото: rbc.ua

Украинские АЗС в течение минувших выходных, с 3 по 6 декабря, скорректировали стоимость бензина и дизельного топлива.

По данным ежедневного ценового мониторинга Консалтинговой группы А-95, горючее для авто подешевело до полутора гривны.

Средняя цена бензина А-95 в стране за выходные снизилась на 52 коп./л и теперь составляет 30,35 грн/л. Бензин марки А-92 подешевел на 51 коп./л – до 29,58 грн/л, а дизельное топливо снизилось в цене на 49 коп./л - до 29,61 грн/л.

Полтавская сеть BVS снизила цену на дизельное топливо на 50 коп./л – до 29,89 грн/л. А-95 и А-92 теперь стоят 30,49 и 29,89 грн/л соответственно.

"Авантаж 7" снизил стоимость всех видов топлива на 1 грн/л.

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"Автопорт" - на 1,3-1,4 грн/л опустил цены на бензин и на 0,6 грн/л - дизельного топлива.

На Prime -на 30 коп./л подешевел бензин: А-95 – до 31,70 грн/л, А-92 – до 30,70 грн/л.

На "БРСМ-Нефть", "Укр-Петроль", Marshal, Mango и Motto топливо снизилось в цене на 0,3-1,4 грн/л.

Читайте такжеВ Украине рекордный обвал цен на металлРанее сообщалось, что розничные цены на бензин и дизельное топливо в Украине по состоянию на 3 декабря 2021 года по сравнению с предыдущим торговым днем резко снизились. А вот автогаз остался без изменений.

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