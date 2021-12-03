Цены на украинских АЗС рекордно рухнули

Бензин и дизельное топливо сильно подешевели / УНИАН

Розничные цены на бензин и дизельное топливо в Украине по состоянию на 3 декабря 2021 года по сравнению с предыдущим торговым днем резко снизились. А вот автогаз остался без изменений.

По данным мониторинга "Консалтинговой группы А-95", средние розничные цены на бензин А-92 составляют 30,09 гривен за литр (-0,23 гривен), на бензин А-95 - 30,86 гривен за литр (-0,23 гривен), на дизельное топливо - 30,10 гривен за литр (-0,09 гривен), на автогаз - 19,07 гривен за литр (0,00 гривен).

Цены на бензин и соляру в Украине снизились

Напомним, недавно ряд украинских АЗС скорректировал стоимость бензина и дизельного топлива.

Также ранее сообщалось, что в Украине ни с того ни с сего оборвались цены на топливо. Расчетные цены для бензина и "дизель"снижены почти на гривну.

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