Прекращение огня без гарантий для Украины: Зеленский сделал жесткое заявление

Зеленский отметил, что прекращение огня в Украине без гарантий безопасности может помочь России подготовиться к полной оккупации Украины.

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Некоторые лидеры предлагали Украине прекращение вонгню без гарантий безопасности / Коллаж Главред, фото: Офис президента Украины, скриншот из видео

О чем сказал Зеленский:

На саммите в Будапеште звучали идеи о прекращении огня в Украине без гарантии безопасности

Такое прекращение огня это "подготовка к продолжению оккупации Украины"

На саммите Европейского политического сообщества некоторые лидеры озвучивали опасные идеи о прекращении огня без предоставления Украине гарантий безопасности. Те, кто предлагает такие соглашения без надлежащих гарантий, - это "диванные эксперты", которые не имеют опыта войны и не понимают, к каким последствиям для Украины могут привести договоренности с Россией. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции по итогам саммита Европейского политического сообщества в Будапеште.

"И мне кажется очень опасная риторика, которая сегодня есть, мы понимаем, какие лидеры эту риторику внедряют и поднимают. Это касается ceasefire. Сначала ceasefire (прекращение огня - ред.), а потом посмотрим. Очень страшный случай для всех наших граждан. Сначала прекращение огня, а потом мы посмотрим. Кто вы такие? Ваши дети умирают, они там гибнут, разрушаются ваши дома? О чем идет речь?", - сказал Зеленский. видео дня

Президент напомнил, что режим прекращения огня с 2014 года, когда Россия оккупировала Крым и часть Донбасса, завершился подготовкой к полномасштабному вторжению.

Он отметил, что прекращение огня без надлежащих гарантий безопасности для Украины означает лишь подготовку к дальнейшей оккупации и угрозы ее независимости и суверенитету.

"Это называется сегодня "диванные эксперты". По-другому это не называется. Люди, которые не пережили войну, а пережили ее в книжках и фильмах. Люди, которые имеют годы или месяцы общения с Путиным, объятия и т.д., но никогда с ним не воевали. Это и есть аналитика без глубокого понимания войны, ее последствий и рисков для себя", - подчеркнул Зеленский.

Он отметил, что просто прекращение огня - это модель, которую сейчас предлагают некоторые лидеры на саммите в Будапеште, а также Бразилия, Китай и, конечно, Россия.

Зеленский подчеркнул, что такая модель идеальна для РФ, ведь после прекращения огня неизбежно наступит "что-то другое", и важно осознавать, что именно. Когда-то после прекращения огня обсуждали обмен пленными, но, как он напомнил, этого обмена так и не произошло, и люди остались в заключении на десятилетия. Прекращение огня тогда привело лишь к замораживанию конфликта.

Зеленский также вспомнил, что в начале своего президентства в 2019 году договаривался с Путиным об обмене "всех на всех".

"Тогда обменяли 130 человек, а не "всех на всех". Поэтому нельзя говорить "потом посмотрим". Это абсолютно непрофессионально, и самое страшное - неответственно. Четкий план должен быть", - подчеркнул глава государства.

Соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности Соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности - международное соглашение о гарантиях безопасности Украины, которое определяет приоритетные сферы двустороннего сотрудничества в сфере безопасности - военной, политической, финансовой и гуманитарной. Соглашение фиксирует механизм 24-часового экстренного реагирования в случае повторной военной агрессии против Украины, а также предусматривает помощь нашей стране в укреплении собственных возможностей для надлежащего реагирования на возможную эскалацию агрессии со стороны РФ. Документ действует в течение десяти лет с даты его подписания и предусматривает возможность пересмотра партнерами в случае вступления Украины в НАТО до завершения срока его действия.

Война в Украине - что известно о ситуации на фронте

Напомним, как ранее сообщал Главред, отхода ВСУ с территории Курской области РФ пока не планируется, поскольку эта операция имеет весомое политическое значение, отметил военнослужащий ВСУ и политолог Кирилл Сазонов.

На Донецком направлении ситуация остается сложной, и есть вероятность, что российские оккупанты смогут захватить город Курахово. Об этом сообщил военный эксперт, бывший сотрудник СБУ (2004-2015) Иван Ступак.

Первые столкновения украинских военных с подразделениями армии КНДР произошли вблизи города Суджа в Курской области, сообщил глава Центра по противодействию дезинформации при СНБО Андрей Коваленко.

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