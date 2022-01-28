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Пресс-секретарь Федерации бокса озвучил свою версию гибели Вирчиса

28 января 2022, 22:57
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Пресс-секретарь Федерации бокса Украины Павел Добрянский прокомментировал трагическую смерть известного известного украинского экс-боксера Владимира Вирчиса.

Подробности гибель боксера Вирчиса / Facebook

Пресс-секретарь Федерации бокса Украины Павел Добрянский прокомментировал трагическую смерть известного известного украинского экс-боксера Владимира Вирчиса.

В комментарии Сегодня он заявил, что сообщалось и о самоубийстве, и о том, что бывшему атлету задолжали большие деньги, уточнив, что это неофициальная информация.

"Из-за последнего, якобы, его и могли убить. Кстати, говорят, что он был впечатлительным человеком. Недавно переболел коронавирусом, писал об этом у себя на странице. Написал, что ему тяжело, но найдет в себе силы бороться. Главное, чтобы был ум, а остальное — дело наживное", — отметил Добрянский.

Вместе с тем, полиция Киева сообщила, что Вирчиса нашли повешенным на конструкции одного из зданий, а следов насильственной смерти и борьбы предварительно не обнаружили.

"Вблизи многоэтажки есть здание, то ли офис, то ли бойлерная, где он и был обнаружен повешенным. Что касается версий, то они отрабатываются. Предсмертной записки при нем не было. Полиция общается с его женой, выясняя причины", — заявила пресс-офицер Днепровского управления полиции Киева Оксана Лищук.

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Смерть боксера Вирчиса

В Украине умер 49-летний боксер Владимир Вирчис. Его нашли повешенным в Киеве, полиция открыла уголовное производство. Тело Вирчиса было обнаружено случайным прохожим в ночь на 28 января в Днепровском районе столицы.

"Сегодня ночью в полицию Киева поступило сообщение от прохожего о том, что у дома на улице Раисы Окипной он обнаружил повешенным неизвестного мужчину. По указанному адресу срочно прибыла следственно-оперативная группа и скорая", - отметили в отделении.

Отмечается, что на месте происшествия копы обнаружили бездыханное тело мужчины с петлей на шее.

Утром жена боксера заявила в полицию, что ее муж ночью ушел из дома и не вернулся. Женщина пришла на опознание и подтвердила личность Вирчиса.

Напомним, в сети предполагают, что Вирчис покончил с собой, так как в последнее время его одолевала депрессия.

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