УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

"Продался моск*лям": на Прикарпатье радикалы напали на скандального журналиста Коцабу

22 января 2021, 16:38
Прослушать новость
Остановить

Радикалы выпустили в сторону Руслана Коцабы и Татьяны Монтян содержимое огнетушителя.

коцаба
Руслан Коцаба в зале суда / УНИАН

В пятницу, 22 января, в городе Коломыя Ивано-Франковской области возле здания суда представители радикальных организаций атаковали журналиста Руслана Коцабу и его адвоката Татьяну Монтян.

Видео с нападением на Коцабу у здания суда в Коломые опубликовано на портале Youtube.

Атаковавшие Коцабу и Монтян выкрикивали лозунги: "Одна, единая, соборная Украина", "Нет сепаратизму в Коломые", "Слава нации – смерть врагам", "Тварюка, продался москалям".

Кроме того, радикалы также выпустили в сторону Коцабы и Монтян содержимое огнетушителя, после чего в конфликт вмешалась полиция.

Отметим, что Коцаба приехал на очередное заседание по делу уже шестилетней давности, в котором его обвинили в госизмене. По этому делу он просидел в СИЗО больше года.

Коцабе вменяют государственную измену, препятствование законной деятельности Вооруженных Сил Украины и других военных формирований в особый период. Как известно, он агитировал против мобилизации в ВСУ в период российской агрессии и активной фазы АТО.

Дело Руслана Коцабы:

  • Апелляционный суд Львовской области оправдал Коцабу, которого обвиняли в препятствовании деятельности Вооруженных сил Украины.
  • Суд постановил оставить без удовлетворения апелляционную жалобу прокурора.
  • Коцабу привлекли к уголовной ответственности за опубликованный в соцсети видеоролик, в котором он пропагандировал против мобилизации. Его арестовали по решению суда 8 февраля 2015 года.
  • Затем в мае 2016 года суд Ивано-Франковска приговорил Коцабу к 3,5 годам лишения свободы.
Коломыя Руслан Коцаба
Сейчас вы просматриваете новость «"Продался моск*лям": на Прикарпатье радикалы напали на скандального журналиста Коцабу». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
Языковой скандал в Одессе: магазин Артель у Машковичей прекратил работуЯзыковой скандал в Одессе: магазин Артель у Машковичей прекратил работу Исчезновение старшей школы в Украине: в МОН разъяснили ситуациюИсчезновение старшей школы в Украине: в МОН разъяснили ситуацию У Зеленского признали, что цену на газ не снизят для всех украинцевУ Зеленского признали, что цену на газ не снизят для всех украинцев "Первое заседание при Байдене": в Одессе депутат от Порошенко сподхалимничал к президенту США"Первое заседание при Байдене": в Одессе депутат от Порошенко сподхалимничал к президенту США Убийство Даши Лукьяненко: обвиняемый на суде полоснул себя по горлуУбийство Даши Лукьяненко: обвиняемый на суде полоснул себя по горлу
Следующий материал

Последние новости

16:55
Салаты из пекинской капусты: 5 вкусных рецептов
16:54
Что смотреть на СТБ - график премьер на весенний сезон
16:41
"Чтит бандеровцев и радикалов": в Госдуме разразились оскорблениями в адрес Кравчука из-за Крыма Видео
16:38
"Продался моск*лям": на Прикарпатье радикалы напали на скандального журналиста Коцабу Видео
16:31
Гороскоп на 23 января для всех: творческий триумф и проблемы из-за злых языков Видео
Реклама
16:17
Легендарный Зинедин Зидан заболел коронавирусом
16:15
Календарь крещения ребенка 2021: когда можно и когда нельзя крестить ребенка Видео
16:06
Ксения Мишина поиздевалась над самоуверенным признанием Александра Эллерта Видео
15:58
Украину заметет снегом и зальет дождями: синоптик дал неожиданный прогноз на февраль Видео
15:54
Нормандская встреча отменена по просьбе Киева: озвучена причина Видео
15:50
"Не кидайтесь камнями": глава Valve выступил в защиту Сyberpunk 2077
15:48
Удар по водителям: в Украине подскочили цены на автогаз Видео
15:40
Подпольная вакцинация от COVID-19: СМИ узнали, как вакцина Pfizer могла попасть в Украину Видео
15:27
Алисия Викандер и Майкл Фассбендер тайно стали родителями
15:25
Подключение к переговорам США: в РФ назвали условие расширения "нормандского формата" Видео
15:13
Кравчук высказался о поездке в Крым
15:13
Названы 5 продуктов, которые отбеливают зубы Видео
14:57
Ливни и снегопады: синоптики рассказали о приближающемся похолодании в Украине Видео
14:53
Куча ран на теле: в Тернополе в школьника пальнули из дробовика
14:52
Пятнадцать жертв пожара в Харькове: в МВД объяснили, почему не спасли людей Видео
Реклама
14:49
Макгрегор - Порье: дата боя, где смотреть и кто фаворит
14:39
Общий траур и рынок соцуслуг: что Зеленский наобещал в Харькове Видео
14:35
В сервисе Steam можно приобрести первый месяц подписки EA Play за 26 грн – благодаря скидке в 80%
14:35
Мать Давы высказалась про Ольгу Бузову Видео
14:23
"Красная зона" по коронавирусу: в Минздраве добавили две страны
14:21
"Всегда отмажет": украинские курсантки "зажгли" с российским копом Видео
14:07
Как исправить осанку: упражнения для ровной спины Видео
14:06
У Путина одобрили ядерную сделку с США: названо условие России Видео
13:58
"Шмыгаль, убирайся вон": в Украине начались новые тарифные бунты Видео
13:44
Вышел трейлер атмосферного хоррора The Medium от автора синематиков "Ведьмака" Видео
13:44
Что будут колоть украинцам: появились результаты испытаний вакцины КНР от COVID-19 Видео
13:38
Кети Топурия стала мамой и показала трогательное фото сына
13:36
До +12 и серьезная опасность: синоптик составила прогноз для Украины на выходные Видео
13:19
Антипутинские хэштеги в TikTok перед протестами набрали миллиард кликов
13:09
Ради их достоинства: Витренко объяснил, почему украинцам не нужны субсидии Видео
13:03
Как завязать бант: лучшие способы Видео
12:58
Время создать свою величайшую межзвёздную цивилизацию – в Epic Games Store новая бесплатная игра Видео
12:57
НВО снимает сразу 5 приквелов к Игре престолов
12:51
Статус украинского языка в Евросоюзе: языковой омбудсмен раскрыл новые планы Украины Видео
12:36
Киевлянам светит вакцинация от коронавируса: названо число счастливчиков Видео
Реклама
12:34
"Про дворец Путина посмотреть": в РФ предложили альтернативы митингу Навального Видео
12:27
Ходячие мертвецы 10 сезон 17 серия - что показали в трейлере Видео
12:18
Расследование о "дворце Путина": Песков сказал, пользуется ли президент скандальным особняком Видео
12:13
Итоги презентации Resident Evil 8: дата выхода, демо для PS5, трейлер, геймплей Видео
12:09
Самоподжог в центре Минска: мужчина получил ожоги более 50% тела Видео
12:00
Гороскоп на 22 января для всех: иллюзорная выгода и деловые неудачи Видео
11:48
Адель разводится с мужем после двух лет разрыва
11:29
Умерла Мира Фурлан - звезда легендарного Вавилона-5 Видео
11:29
В Киеве отметелили сотрудников Радио Свобода: СМИ узнали причину
11:20
Пробили череп, поломали кости: появилась реакция Киева на избиение 14-летнего украинца в Париже Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять