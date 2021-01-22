"Продался моск*лям": на Прикарпатье радикалы напали на скандального журналиста Коцабу

Руслан Коцаба в зале суда / УНИАН

В пятницу, 22 января, в городе Коломыя Ивано-Франковской области возле здания суда представители радикальных организаций атаковали журналиста Руслана Коцабу и его адвоката Татьяну Монтян.

Видео с нападением на Коцабу у здания суда в Коломые опубликовано на портале Youtube.

Атаковавшие Коцабу и Монтян выкрикивали лозунги: "Одна, единая, соборная Украина", "Нет сепаратизму в Коломые", "Слава нации – смерть врагам", "Тварюка, продался москалям".

Кроме того, радикалы также выпустили в сторону Коцабы и Монтян содержимое огнетушителя, после чего в конфликт вмешалась полиция.

Отметим, что Коцаба приехал на очередное заседание по делу уже шестилетней давности, в котором его обвинили в госизмене. По этому делу он просидел в СИЗО больше года.

Коцабе вменяют государственную измену, препятствование законной деятельности Вооруженных Сил Украины и других военных формирований в особый период. Как известно, он агитировал против мобилизации в ВСУ в период российской агрессии и активной фазы АТО.

Дело Руслана Коцабы: