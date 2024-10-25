Продолжают "лететь головы": руководителей шести прокуратур выгнали с должности

Все прокуроры получали повышенную пенсию в связи с выслугой лет.

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В Украине уволили руководителей шести прокуратур / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот из видео

В Украине уволили шесть руководителей областных и специализированных прокуратур. Все они получали повышенную пенсию в связи с выслугой лет, назначенные по решению суда. Об этом сообщает Генеральная прокуратура.

Речь идет о руководителях Запорожской, Ровенской, Тернопольской, Харьковской, Черкасской областных прокуратур и специализированной прокуратуры в сфере обороны Южного региона. Сейчас продолжается служебное расследование относительно правомерности приобретения прокурорами статуса лица с инвалидностью и начисления прокурорам пенсионных выплат.

"Совет прокуроров поддержал внесение изменений в Закон Украины "О прокуратуре", которые призваны сделать невозможным для прокуроров получение пенсий одновременно с заработной платой. Согласно этим предложениям, выплата пенсии за выслугу лет прокурорам будет осуществляться только после их увольнения с работы. То есть по принципу: или зарплата, или пенсия. Соответствующие наработки будут переданы субъекту законодательной инициативы", - говорится в сообщении. видео дня

Скандал с инвалидностью для прокуроров - что известно

Как сообщал Главред, 4 октября правоохранительные органы разоблачили руководительницу Хмельницкого областного центра медико-социальной экспертизы и ее сына на незаконном обогащении. Во время обысков у них было изъято около 6 миллионов долларов США наличными в разных валютах. Кроме того, обнаружено, что на счетах Татьяны Крупы в польском банке хранились почти 600 тысяч долларов.

Впоследствии стало известно, что председатель МСЭК, вероятно, оформила инвалидность 50 прокурорам в Хмельницкой области. Почти все прокуроры Хмельницкой области получили инвалидность второй группы.

Позже президент Украины Владимир Зеленский заявил, что недоволен работой двух министров по ситуации из-за инвалидности для прокуроров. Речь идет о министре о министре здравоохранения Викторе Ляшко и министре соцполитики Оксане Жолнович.

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