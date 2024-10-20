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Инвалидность для прокуроров: появились первые результаты расследования

Ангелина Подвысоцкая
20 октября 2024, 21:58обновлено 20 октября, 22:46
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Генпрокурор призывает пройти добровольное повторное обследование всех прокуроров, в отношении которых есть сомнения.
Костин, Офис генпрокурора
Первые результаты расследования по инвалидности для прокуроров / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот из видео

Появились первые результаты служебного расследования, которое касается инвалидности прокуроров. Оно проводится не только в Хмельницкой области, а по всей Украине, включая Офис генпрокурора. Об этом заявил главный прокурор Украины Андрей Костин, видео разлетелось в Сети.

Уже удалось установить, что в Хмельницкой области инвалидность имеет 61 прокурор, из которых 80% (прокуроров) получили инвалидность до полномасштабного вторжения. В то же время в этом регионе доля таких сотрудников очень высока.

"Очень важно установить, при каких обстоятельствах они получили инвалидность, потому что доля таких сотрудников в Хмельницкой области очень высока. Мы будем информировать общество обо всех этапах и результатах этой проверки. Я считаю, что все прокуроры, в отношении которых есть сомнения, должны добровольно пройти повторное обследование. Пока это не сделано в рамках уголовных производств", - сказал Костин.

видео дня

Генпрокурор создал рабочую группу, в состав которой войдут международные эксперты. Эти эксперты будут участвовать в оценке ситуации и разработке решения, чтобы исключить подобные злоупотребления в будущем.

Также Костин отметил, что поддерживает инициативу Минздрава по комплексной реформе системы медико-социальной экспертизы.

"Очень важно обеспечить справедливость, в частности в установлении выплат, которые люди получают в связи с инвалидностью - независимо от того, где работает этот человек, и работает ли вообще. Этот вопрос необходимо изучить тщательно и комплексно, и должно быть справедливое решение для всех", - сказал генпрокурор.

Смотрите видео о результатах расследования по инвалидности прокуроров:

инвалидность для прокуроров
Первые результаты расследования по инвалидности для прокуроров / фото: скриншот

Кто такой Андрей Костин?

Андрей Евгеньевич Костин (род. 17 апреля 1973, Одесса) - украинский юрист и политик, народный депутат Украины IX созыва. Член правящей партии "Слуга народа". Генеральный прокурор Украины с 28 июля 2022 года и член Совета национальной безопасности и обороны Украины с 4 августа 2022 года, пишет Википедия.

Реакция Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на скандал с "инвалидностью" для прокуроров. Он отметил, что вещи, которые происходят в Украине, являются настоящим "внутренним врагом".

"То, что происходит с МСЭК - медико-социальными экспертными комиссиями - и наглостью людей, в частности прокуроров, которые воспользовались своими связями с МСЭК и оформили себе фальшивые инвалидности. Я жду от правоохранителей в частности, прежде всего - СБУ, ГБР, Офиса Генпрокурора - соответствующих быстрых жестких решений. Назначил СНБО", - сказал Зеленский.

Скандал с инвалидностью для прокуроров - что известно

4 октября правоохранители разоблачили руководительницу Хмельницкого областного центра медико-социальной экспертизы и ее сына на незаконном обогащении. Во время обысков у них было изъято около 6 миллионов долларов США наличными в разных валютах. Кроме того, обнаружено, что на счетах Татьяны Крупы в польском банке Pekao хранились почти 600 тысяч долларов, что стало известно из материалов судебного реестра.

Впоследствии стало известно, что председатель МСЭК, вероятно, оформила инвалидность 50 прокурорам в Хмельницкой области. Почти все прокуроры Хмельницкой области получили инвалидность второй группы.

После огласки и начала служебного расследования хмельницкий прокурор-"инвалид" Олейник уволился по собственному желанию. Приказ был подписан генпрокурором Украины.

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