Ветераны-силовики штурмуют Раду: полиция применила слезоточивый газ

14 июля в Киеве проходит акция протеста ветеранов всех силовых структур / Фото РБК Украина

В среду, 14 июля, в Киеве проходит Всеукраинская массовая акция протеста ветеранов всех силовых структур, требующих безотлагательного перерасчета пенсий. Под зданием парламента в столице произошли столкновения между ветеранами-силовиками и полицией. Копы применили слезоточивый газ.

Митингующие пытались прорваться в Верховную Раду и требовали встречи со спикером парламента Дмитрием Разумковым, передает РБК-Украина.

В полиции Киева сообщили, что участники протестов под парламентом перекрыли движение по правительственному кварталу. В Частности, пенсионеры Министерства внутренних дел перекрыли улицу Грушевского.

Как сообщал Главред, 29 июня в центре Киева произошли столкновения с правоохранителями в ходе акции протеста физических лиц-предпринимателей.

Участники акции планировали устроить акцию-перформанс в правительственном квартале. Но правоохранители пытались отобрать у предпринимателей гробы, которые символизировали похороны бизнеса. Начались стычки, в результате которых полицейским удалось отобрать гробы у митингующих.