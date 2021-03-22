В Киеве бунтуют ФОПы, но под Офис президента идти отказались / УНИАН

ФОПы опять устроили акцию протеста в центре Киева. Утром в понедельник, 22 марта, на Майдане Независимости собрались предприниматели с требованием не закрывать бизнес на время карантина в Украине.

Лидер движения SaveФОП, Сергей Доротич, в комментарии "Стране" заявил, что цель акции, это привлечение внимания к выполнение конституционных прав граждан. "Сохранение права на труд, на предпринимательскую деятельность, права на передвижение. Шаг за шагом эти права у нас забирают", - рассказал Доротич.

Протестующие пройдут маршем к Кабмину, но под Офис президента не пойдут, чтобы не ассоциировать себя с субботним погромом, который устроили сторонники Сергея Стерненко.

"Мы хотели пройтись маршем по центру Киева, посетить Кабмин и Офис Президента, но после того вандализма, который произошёл в субботу возле ОП, мы не хотим себя с этим ассоциировать. Поэтому мы пройдём маршем только к Кабинету министров", - рассказал Доротич.

Отметим, 20 марта в Киеве начался усиленный карантин, который продлится три недели. До 9 апреля в столице запрещается проведение массовых мероприятий, работа учреждений культуры, торгово-развлекательных центров и заведений сферы общественного питания. Определенные ограничения будут и в работе общественного транспорта.

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