Психолог объяснила, "откуда растут ноги" у романа 8-летней украинки и 13-летнего блогера

Мила Маханец и ее "возлюбленный" Паша Пай / Фото Instagram

В украинском сегменте соцсетей разгорелся скандал из-за отношений 8-летней украинки Миланы Маханец и 13-летнего блогера Паши Пая. Дети заявили, что встречаются и даже спят вместе. Психолог Екатерина Гольцберг считает, что решение юных влюбленных отнюдь не детское и не соответствует возрастным особенностям развития ребенка.

Как рассказала эксперт Громадському радіо, у девочки почти отсутствует детская часть жизни.

"Я не смогла представиь будущее такого ребенка. Как психолога меня это больше всего смущает. Ее поведение не соответствует возрастным особенностям развития ребенка. Из-за таких амбиций родителей ребенок искусственно взрослеет (…) Она сразу попадает в другую реальность, которая вовсе не коррелируется с тем, что происходит у нее в душе", – отметила Гольцберг.

По словам психолога, ребенок становится марионеткой своих родителей. Такие дети часто живут по сценарию, который выстраивают мама и папа. А потом они не знают, как построить свою собственную жизнь, становясь инфантильными, или наоборот – пытаются компенсировать непрожитое детство.

Гольцберг подчеркнула, для ребенка такого возраста самые важные люди в мире – родители, которые являются авторитетом.

"Маленький ребенок очень легко сканирует желания родителей. Ребенок такого возраста не может осознанно желать именно этого. В восемь лет он хочет играть во взрослость и угодить маме, а не жить с парнем", – резюмировала психолог.

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