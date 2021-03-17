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Психолог объяснила, "откуда растут ноги" у романа 8-летней украинки и 13-летнего блогера

17 марта 2021, 04:23
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Маленький ребенок очень легко сканирует желания родителей. В восемь лет он хочет играть во взрослость и угодить маме, а не жить с парнем.

Мила Маханец
Мила Маханец и ее "возлюбленный" Паша Пай / Фото Instagram

В украинском сегменте соцсетей разгорелся скандал из-за отношений 8-летней украинки Миланы Маханец и 13-летнего блогера Паши Пая. Дети заявили, что встречаются и даже спят вместе. Психолог Екатерина Гольцберг считает, что решение юных влюбленных отнюдь не детское и не соответствует возрастным особенностям развития ребенка.

Как рассказала эксперт Громадському радіо, у девочки почти отсутствует детская часть жизни.

"Я не смогла представиь будущее такого ребенка. Как психолога меня это больше всего смущает. Ее поведение не соответствует возрастным особенностям развития ребенка. Из-за таких амбиций родителей ребенок искусственно взрослеет (…) Она сразу попадает в другую реальность, которая вовсе не коррелируется с тем, что происходит у нее в душе", – отметила Гольцберг.

По словам психолога, ребенок становится марионеткой своих родителей. Такие дети часто живут по сценарию, который выстраивают мама и папа. А потом они не знают, как построить свою собственную жизнь, становясь инфантильными, или наоборот – пытаются компенсировать непрожитое детство.

Гольцберг подчеркнула, для ребенка такого возраста самые важные люди в мире – родители, которые являются авторитетом.

"Маленький ребенок очень легко сканирует желания родителей. Ребенок такого возраста не может осознанно желать именно этого. В восемь лет он хочет играть во взрослость и угодить маме, а не жить с парнем", – резюмировала психолог.

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Милана Маханец и Паша Пай - о чем ранее писал Главред:

  • 8-летняя Милана Маханец и 13-летний Паша Пай публикуют в социальных сетях снимки, на которых демонстрируют объятия и поцелуи. Ранее сама девочка подтвердила в соцсети, что они начали встречаться и якобы "спят вместе".
  • Мать девочки Дарья Маханец полностью поддерживает дочь. Она говорит, что детей никто не заставлял изображать отношения и у них действительно любовь. Также она заявляет, что "это их жизнь, и они сами разберутся".
  • Адвокат Тамара Бугаец прокомментировала отношения юных возлюбленных. По ее словам, закон не запрещает детям вступать в сексуальные отношения.
  • Уполномоченный по правам ребенка Николай Кулеба предположил, что за отношениями восьмилетней украинки Миланы и ее возлюбленного, 13-летнего блогера Паши, может стоять серьезный бизнес – кто-то зарабатывает деньги на этой скандальной истории.
  • По словам Кулебы, один из аккаунтов блогеров создан в Москве. Политик официально обратился в МВД и киберполицию, чтобы разобраться в запутанной ситуации.

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