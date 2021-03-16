УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Кулеба заявил о возможном русском следе в романе 8-летней модели и 13-летнего блогера

16 марта 2021, 11:42
Прослушать новость
Остановить

В скандальной истории отношений Миланы Маханец и Паши Пая появились новые небезынтересные детали.

Мила Маханец и Паша Пай
Милана Маханец и Паша Пай заявили, что встречаются и спят вместе / Фото instagram.com/milamaxanets

Уполномоченный по правам ребенка Николай Кулеба предположил, что за отношениями восьмилетней украинки Миланы и ее возлюбленного, 13-летнего блогера Паши, может стоять серьезный бизнес – кто-то зарабатывает деньги на этой скандальной истории.

По словам Кулебы, один из аккаунтов блогеров создан в Москве. Политик официально обратился в МВД и киберполицию, чтобы разобраться в запутанной ситуации, передает Сегодня.

"Возможно, за этим стоит серьезный бизнес, который зарабатывает деньги, используя малолетних детей. Неизвестно, чем все это вообще закончится, если мы четко не дадим понять, что для детей подобный контент недопустим", – заявил Кулеба.

Как сообщал Главред, 8-летняя Милана Маханец и 13-летний Паша Пай публикуют в социальных сетях снимки, на которых демонстрируют объятия и поцелуи. Ранее сама девочка подтвердила в соцсети, что они начали встречаться и якобы "спят вместе".

Читайте такжеВласти отреагировали на роман 8-летней девочки и 13-летнего блогераМать девочки Дарья Маханец полностью поддерживает дочь. Она говорит, что детей никто не заставлял изображать отношения и у них действительно любовь. Также она заявляет, что "это их жизнь, и они сами разберутся".

Адвокат Тамара Бугаец прокомментировала отношения юных возлюбленных. По ее словам, закон не запрещает детям вступать в сексуальные отношения. Ранее была соответствующая статья, предусматривающая уголовную ответственность за половое сношение с лицом, не достигшим половой зрелости, но были внесены изменения в связи с ратификацией Лансаротской конвенции.

Милана Маханец и Паша Пай - что о них известно:

Милана Маханец – модель. Девочка снимается для брендов детской одежды. У нее почти 500 тысяч подписчиков в Instagram, у Паши – почти 32 тысячи. Популярными дети стали через соцсеть Like: там у девочки почти шесть миллионов фолловеров, у парня – полмиллиона.

Скандалы с блогерами - о чем ранее писал Главред:

скандал блогеры Николай Кулеба
Сейчас вы просматриваете новость «Кулеба заявил о возможном русском следе в романе 8-летней модели и 13-летнего блогера». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Популярное
На Херсонщине рассказали о подозреваемых в убийстве ребенка – СМИНа Херсонщине рассказали о подозреваемых в убийстве ребенка – СМИ После похорон убитой девочки на Херсонщине порезал вены односельчанинПосле похорон убитой девочки на Херсонщине порезал вены односельчанин Всплыли зловещие детали в деле об убийстве девочки на ХерсонщинеВсплыли зловещие детали в деле об убийстве девочки на Херсонщине Задержан подозреваемый в убийстве ребенка в Херсонской областиЗадержан подозреваемый в убийстве ребенка в Херсонской области В полиции рассказали о подозреваемых в убийстве ребенка на ХерсонщинеВ полиции рассказали о подозреваемых в убийстве ребенка на Херсонщине

Последние новости

12:22
У Зеленского поднялся рейтинг: кого украинцы видят своим президентом
12:11
Рада направила законопроект о назначении глав НАБУ и ГБР в КСУ
11:54
В Украину возвращается снег и похолодание: когда придет весна Видео
11:49
Инсульт и диабет: ученые назвали "смертельный" график работы Видео
11:42
Кулеба заявил о возможном русском следе в романе 8-летней модели и 13-летнего блогера Видео
Реклама
11:36
В Украине меняют схему вакцинации препаратом CoviShield Видео
11:36
Гороскоп на 16 марта для всех: цепочка опасностей, рисковые покупки и новые увлечения Видео
11:28
Тромб в головном мозге: как вовремя распознать смертельное состояние Видео
10:55
В Киеве женщина с COVID-19 выбросилась из окна больницы
10:46
"Тело разметало на 300 метров": появились подробности жуткого взрыва в Боярке Видео
10:45
Михаил Поплавский презентовал новый клип "Я твой Миша"
10:36
Степанов призвал власти Киева и Винницкой области усилить карантин Видео
10:27
В Киеве за сутки зафиксировали тысячу новых случаев заражения COVID-19 Видео
10:15
О чем свидетельствуют новые пленки Суркова-Медведчука мнение
10:03
Кабмин предложил освободить производителей COVID-вакцин от ответственности за последствия прививок Видео
09:44
В Киеве оригинально отомстили российским дипломатам за Крым Фото Видео
09:37
Часть Украины накроют метели: каким регионам готовиться Видео
09:23
Мир отказывается от вакцины AstraZenecа: все подробности Видео
09:15
Новый штамм и рост смертей: готовиться ли украинцам к новому локдауну
08:55
Убийство Маши Борисовой: всплыли новые детали расправы над 7-летней девочкой Видео
Реклама
08:34
Поблагодарим Петра Алексеевича за кабалу Штайнмайера мнение
08:21
Коронавирус заразил за сутки почти 10 тысяч украинцев - свежая статистика Видео
08:09
Кулеба объяснил американским СМИ, почему Байден не звонит Зеленскому Видео
07:46
В Украину идет холодный циклон: синоптик уточнил, когда наступит тепло Видео
07:45
Как накачать попу с помощью бега: врач назвал эффективную методику Видео
07:15
Яблочный уксус для похудения: ученые раскрыли неприятную правду Видео
07:10
Душил детей, показывал гениталии: известны новые подробности о подозреваемом в убийстве 7-летней девочки Видео
06:56
Почему в заражении Ляшко ковидом зрады меньше, чем кажется мнение
06:41
Близкая к Медведчуку компания прекращает поставки нефтепродуктов в Украину
06:30
В марте к Земле подлетит гигантский астероид: в чем опасность Видео
06:02
В моде большие женские пиджаки: с чем носить горячий тренд весны-лета Фото Видео
05:24
Крымский мост может обрушиться в любую минуту: ученый назвал причину Видео
04:53
Спасает от ожирения и болезней сердца: найден способ минимизировать вред жирной пищи Видео
04:10
Эксперт объяснил, кто "нашептал" Киеву решение национализировать Мотор Сич Видео
03:19
Журналист раскрыл планы России по вакцине Спутник V Видео
03:16
Как часто можно красить волосы и почему Видео
02:41
Распознать тромб: пять признаков на руке Видео
02:08
AirPods 3 засветились на качественных фото – релиз уже скоро
00:47
Эксперт объяснил, чем обернется новая военная операция РФ на Донбассе Видео
00:19
Что о вас может рассказать маникюр Видео
Реклама
00:07
Диетолог рассказала, чем заменить мясо без вреда для здоровья Видео
15 марта, понедельник
23:29
Степанов назвал условие введения нового локдауна в Украине Видео
23:10
Довыборы в Раду: скандальный генпродюсер снял свою кандидатуру
22:54
Киев бьет антирекорды по заболеваемости COVID-19 - эксперт Фото Видео
22:53
Арестович указал на важную деталь плана Германии и Франции по Донбассу Видео
22:43
"Слуга народа" рассказал, будет ли Украины отказываться от AstraZeneca Видео
22:34
Максимальный оргазм с минимальными усилиями: эксперт назвала удобную позу Видео
22:03
Крым продырявили насквозь: оккупанты нашли способ решить проблему с водой Видео
22:00
Маркарова рассказала, что задумал Зеленский по сотрудничеству с США Видео
21:58
В Украине обнаружили мутацию СOVID-19, о которой не знают в ВОЗ Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять