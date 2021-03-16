Кулеба заявил о возможном русском следе в романе 8-летней модели и 13-летнего блогера

Милана Маханец и Паша Пай заявили, что встречаются и спят вместе / Фото instagram.com/milamaxanets

Уполномоченный по правам ребенка Николай Кулеба предположил, что за отношениями восьмилетней украинки Миланы и ее возлюбленного, 13-летнего блогера Паши, может стоять серьезный бизнес – кто-то зарабатывает деньги на этой скандальной истории.

По словам Кулебы, один из аккаунтов блогеров создан в Москве. Политик официально обратился в МВД и киберполицию, чтобы разобраться в запутанной ситуации, передает Сегодня.

"Возможно, за этим стоит серьезный бизнес, который зарабатывает деньги, используя малолетних детей. Неизвестно, чем все это вообще закончится, если мы четко не дадим понять, что для детей подобный контент недопустим", – заявил Кулеба.

Как сообщал Главред, 8-летняя Милана Маханец и 13-летний Паша Пай публикуют в социальных сетях снимки, на которых демонстрируют объятия и поцелуи. Ранее сама девочка подтвердила в соцсети, что они начали встречаться и якобы "спят вместе".

Читайте такжеВласти отреагировали на роман 8-летней девочки и 13-летнего блогераМать девочки Дарья Маханец полностью поддерживает дочь. Она говорит, что детей никто не заставлял изображать отношения и у них действительно любовь. Также она заявляет, что "это их жизнь, и они сами разберутся".

Адвокат Тамара Бугаец прокомментировала отношения юных возлюбленных. По ее словам, закон не запрещает детям вступать в сексуальные отношения. Ранее была соответствующая статья, предусматривающая уголовную ответственность за половое сношение с лицом, не достигшим половой зрелости, но были внесены изменения в связи с ратификацией Лансаротской конвенции.

Милана Маханец и Паша Пай - что о них известно:

Милана Маханец – модель. Девочка снимается для брендов детской одежды. У нее почти 500 тысяч подписчиков в Instagram, у Паши – почти 32 тысячи. Популярными дети стали через соцсеть Like: там у девочки почти шесть миллионов фолловеров, у парня – полмиллиона.

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