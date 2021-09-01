Психолог рассказал, чем ребенку грозит буллинг

Буллинг ужасно влияет на будущее развитие детей.
В последнее время в мире и Украине, в частности, появилась страшная проблема - буллинг. Это проявление жестокости школьников зачастую имеет самые ужасные последствия. Поэтому эксперты призывают неотлагательно обращать внимание на ребенка, в случае, если он оказался жертвой буллинга, пишет Parlament.ua.
По словам психолога-практика Игоря Огданского, самыми ужасными последствиями буллинга для ребенка являются:
- неврозы;
- депрессии;
- стрессовые состояния.
Поэтому очень часто после буллинга есть необходимость в психологической помощи и лечении.
Врач советует перевести ребенка в другое учебное заведение и учить его отстаивать свои права.
Кроме этого, ребенок должен знать, что при первых же проявлениях буллинга, нужно сразу же обратиться к старшим.
Важно то, что в буллинге необязательно быть жертвой. Даже наблюдение за такой ситуацией приводит к нарушению психического здоровья детей.
Особенно, если свидетели таких инцидентов не предпринимают попыток для того, чтобы их остановить.
Напомним, ранее на Львовщине восьмилетний мальчик залез на верхушку дерева из-за ужасной травли со стороны сверстников. Ребенок не реагировал на просьбу взрослых спуститься вниз, пока на место происшествия не прибыли спасатели.