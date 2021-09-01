Психолог рассказал, чем ребенку грозит буллинг

Буллинг разрушает психику детей / shutterstock.com

В последнее время в мире и Украине, в частности, появилась страшная проблема - буллинг. Это проявление жестокости школьников зачастую имеет самые ужасные последствия. Поэтому эксперты призывают неотлагательно обращать внимание на ребенка, в случае, если он оказался жертвой буллинга, пишет Parlament.ua.

По словам психолога-практика Игоря Огданского, самыми ужасными последствиями буллинга для ребенка являются:

неврозы;

депрессии;

стрессовые состояния.

Поэтому очень часто после буллинга есть необходимость в психологической помощи и лечении.

Врач советует перевести ребенка в другое учебное заведение и учить его отстаивать свои права.

Кроме этого, ребенок должен знать, что при первых же проявлениях буллинга, нужно сразу же обратиться к старшим.

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Важно то, что в буллинге необязательно быть жертвой. Даже наблюдение за такой ситуацией приводит к нарушению психического здоровья детей.

Особенно, если свидетели таких инцидентов не предпринимают попыток для того, чтобы их остановить.

Напомним, ранее на Львовщине восьмилетний мальчик залез на верхушку дерева из-за ужасной травли со стороны сверстников. Ребенок не реагировал на просьбу взрослых спуститься вниз, пока на место происшествия не прибыли спасатели.