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Психолог рассказал, чем ребенку грозит буллинг

1 сентября 2021, 05:16
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Буллинг ужасно влияет на будущее развитие детей.

Буллинг
Буллинг разрушает психику детей / shutterstock.com

В последнее время в мире и Украине, в частности, появилась страшная проблема - буллинг. Это проявление жестокости школьников зачастую имеет самые ужасные последствия. Поэтому эксперты призывают неотлагательно обращать внимание на ребенка, в случае, если он оказался жертвой буллинга, пишет Parlament.ua.

По словам психолога-практика Игоря Огданского, самыми ужасными последствиями буллинга для ребенка являются:

  • неврозы;
  • депрессии;
  • стрессовые состояния.

Поэтому очень часто после буллинга есть необходимость в психологической помощи и лечении.

Врач советует перевести ребенка в другое учебное заведение и учить его отстаивать свои права.

Кроме этого, ребенок должен знать, что при первых же проявлениях буллинга, нужно сразу же обратиться к старшим.

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Важно то, что в буллинге необязательно быть жертвой. Даже наблюдение за такой ситуацией приводит к нарушению психического здоровья детей.

Особенно, если свидетели таких инцидентов не предпринимают попыток для того, чтобы их остановить.

Напомним, ранее на Львовщине восьмилетний мальчик залез на верхушку дерева из-за ужасной травли со стороны сверстников. Ребенок не реагировал на просьбу взрослых спуститься вниз, пока на место происшествия не прибыли спасатели.

viber
буллинг
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