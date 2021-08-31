Пугающие цифры: с начала года в Украине пропало 9000 детей

Часто дети сбегают из-за конфликтов в семье / antikor.com.ua

Ужасная статистика, касающаяся детей. С начала этого года украинская полиция нашла 9048 пропавших малолетних. Почти столько же поступило сообщений об исчезновении - 9,1 тысячи.

Об этом рассказали в Департаменте по делам несовершеннолетних Национальной полиции в комментарии "Суспільному".

"С начала 2021 года в полицию поступило 9 137 заявлений и сообщений о розысках пропавших детей. В течение 24 часов 8 811 (96,4%) детей были разысканы полицией. За 7 месяцев Национальная полиция обыскала 9048 детей", - рассказали правоохранители.

В полиции акцентируют, что самое главное - неотлагательно обращаться к специалистам. Только таким образом можно снизить риск вероятного совершения против детей уголовного преступления.

При этом главными причинами побега детей, по утверждению копов, являются:

конфликты в семье и со сверстниками;

их склонность к странствиям;

нежелание родителей вникать в проблемы ребенка;

оставление детей без присмотра;

ненадлежащий контроль родителей или законных представителей;

отсутствие содержательного досуга и т.д.

Напомним, ранее на Говерле пропал шестилетний мальчик. Он отстал от группы туристов. Ребенка нашли спустя 32 часа. Он ночевал под открытым небом с палкой, чтобы защититься от агрессивных животных.