Путин хочет убивать украинцев не только ракетами: у Зеленского назвали подлые намерения главы Кремля

Подоляк / Офис президента, УНИАН

Президент РФ Владимир Путин хочет убивать украинцев не только ракетами, а холодом и голодом, поэтому оккупанты обстреливают ракетами украинские ТЭЦ.

Как сообщил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, россияне ментально застряли в 30-х годах прошлого века.

Тогда советский союз совершал кровавый террор, в частности, против украинцев.

"Они хотят, чтобы у нас не было зимой ни отопления, ни электричества, ни питьевой воды, чтобы мы умирали. Мало того, они не хотят, чтобы у нас был хоть какой-то комфорт. У них в глазах написано: "Мы хотим, чтобы вы умирали от самых страшных мучений". Это не образные высказывания. РФ сегодня на уровне своей пропаганды и на уровне элит искренне желает массовых смертей", — подчеркнул Михаил Подоляк.

Ракетный удар по Киеву 10 октября

В понедельник в Киеве прогремели взрывы. Перед этим по Украине была объявлена воздушная тревога.

Мэр Киева Виталий Кличко подтвердил взрывы в Киеве.

"Несколько взрывов в Шевченковском районе – в центре столицы. Все службы следуют на места. Детали впоследствии", - написал столичный градоначальник.

Пресс-секретарь ГосЧС Светлана Водолага сообщила, что есть травмированные и погибшие в результате нескольких попаданий в Киеве в разных местах.

Позже мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что количество пострадавших от ракетных обстрелов возросло до 51, из них 42 - попали в больницу.

В результате обстрела были повреждены 11 важных объектов инфраструктуры.

Оккупанты применили по Украине более 80 ракет. Силами ПВО было сбито около 45 ракет.

Кроме того, противовоздушной обороной было уничтожено 9 из 12 дронов-камикадзе Shahed-136.

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